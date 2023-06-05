Haber Tarihi: 05 Haziran 2023 15:23 - Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2023 15:23

Kenan Işık son hali nasıl? Kenan Işık son durumu nasıl? Kenan uyandı mı, öldü mü?

Kenan Işık son hali nasıl? Kenan Işık son durumu nasıl? Kenan uyandı mı, öldü mü? Kenan Işık kaç yıldır bitkisel hayatta? "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı yarışmanın efsane sunucusu Kenan Işık, tam sekiz sene önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçirmişti. Beyin kanaması geçirdiğinde 67 yaşında olan Kenan Işık, 2014 yılından beri komada. Sevenleri tarafından sağlık durumu merak edilen Kim Milyoner Olmak İster programının efsane sunucusu Kenan Işık ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki, Kenan Işık son durumu nasıl, uyandı mı? İşte son hali....

Kenan Işık son hali nasıl? Kenan Işık son durumu nasıl? Kenan uyandı mı, öldü mü?
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Ünlü sanatçı Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağı kayarak düşmüş, kafasını çarpan Işık komaya girmişti. Hastanedeki tedavisine evde devam edilen Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili çıkan 'yalan' haberlere bir yenisi daha eklendi. Peki, Peki, Kenan Işık son durumu nasıl, uyandı mı? İşte son hali....

KENAN IŞIK ÖLDÜ HABERLERİNE YALANLAMA

8 yıldır tedavi gören Kenan Işık'ın eşi Beril Işık' iddiaları yalanlarken, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" dediği iddia edildi. Bu haberlerin ardından Beril Işık "Ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok" dedi.

KENAN IŞIK'IN SON DURUMU NASIL?

Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgiyi yakın arkadaşı Ozan Zeybek vermişti. Zeybek, sanatçıya çok iyi bakıldığını ve vücudunda herhangi bir yatak yaralanmasının olmadığını, kilosunun normal olduğunu söylemişti.

Son bilgilere göre, Kenan Işık'ın fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik yok. Ailesinden ve arkadaşlarının söylemlerine göre tam 8 yıldır komada olan Işık'ın durumu halen aynı.

Kenan Işık hakkında sosyal medyada gelen yorumlar ise ailesini isyan ettirdi. Işık için, "Uyansa tekrar uyumak ister" gibi yorumlar çok tepki gelmesine sebep oldu.
KENAN IŞIK'IN 2 OĞLU VAR
Kenan Işık'ın ailesi, yaşanan kaza sonrası daha sessiz bir hayat sürdürmeye başladılar. Işık'ın iki oğlu bulunuyor. Oğullarının adı Mehmet ve Ahmet. Mehmet Işık ve Ahmet Işık ekrandan uzak hayatlar sürdürürken, Mehmet Işık'ın babasına benzediği iddia ediliyor..

 

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