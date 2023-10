Kasımpaşa Fenerbahçe maçı HD izle canlı, FB Kasımpaşa Canlı bein sports

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ligde ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'ye sakat oyuncularından da müjdeli haber geldi.. Antalyaspor'la oynanan maçın 3.dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder, artık takıma katılmak için geri sayıma geçti. 15 milyon euroya Marsilya'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Emre Mor da milli arada takıma katılacak. Futbolcudan gelen bu haber sarı-lacivertli camiayı bir hayli sevindirdi. Sarı-lacivertlilere bir müjde de Lincoln Henrique'den geldi. Geçen sezon Sevilla maçında çapraz bağları kopan Brezilyalı yıldızın dönüşü sezon başına yetişmediği için kontratı ocak ayına kadar askıya alınmıştı. Başarılı oyuncu, bir süre önce saha çalışmalarına başlamıştı. Uzun süren sakatlığın izlerini silmek adına güçlendirme çalışmalarına devam eden yıldız isim de milli aradan itibaren takımla çalışacak.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.oturacak. Karşılaşma BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi ve milli araya puan kaybı yaşamadan girmeyi amaçlıyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 12 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe ise 21 puan topladı.Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Ben Ouanes, Hajradinovic, Gomis, Ngoy.Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı. Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş olacak. Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek.Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde namağlup unvanını korumayı başaran Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, yakalanan serinin oyuncular üzerinde baskı yaratmaması için yoğun mesai harcıyor. Kurulan güçlü kadroyu bugüne kadar iyi yöneten Kartal'ın Fenerbahçe'si oyun olarak da izleyenlere keyif veriyor. Bu serinin devam etmesi takımın kırılma yaşamaması adına büyük önem taşıyor. Fakat bu önemin yanında tecrübeli çalıştırıcı öğrencilerine her zaman 'Seriyi düşünmeyin. Sezon sonuna kadar maç maç düşüneceğiz' uyarısını da yapıyor. Adil kadro tercihleriyle her oyuncusunun performansını en yükseğe çekmek isteyen Kartal, bu uyarılarla da onların hissedeceği baskıyı en aza indirmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertli takımın teknik patronu her toplantıda öncelikli olarak bu uyarıyı yapıyor. Ayrıca Spartak Trnava maçında birçok değişiklik yapan İsmail Kartal, Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak mücadelede ideal kadrosuna dönüş yapacak. Çaykur Rizespor ile Spartak Trnava maçı 11'lerine bakıldığında tecrübeli çalıştırıcı tam 9 değişiklik yapmıştı. Son maçta dinlenen birçok isim bugün sahadaki yerini alacak. Sarı-lacivertlilerin Trendyol Süper Lig'de oynanan son Çaykur Rizespor maçı kadrosunda olduğu gibi aynı 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.Konferans Ligi'nde 8, Süper Lig'de ise oynadığı 7 maçtan galip ayrılmayı başaran Fenerbahçe, bugün rekor için sahne alıyor. Saat 19.00'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler, rakibini mağlup etmeyi başarırsa İsmail Kartal adını tarihe yazdıracak. 62 yaşındaki teknik adam, 2009-10'da lige 8 maçlık galibiyet serisi ile başlayan Christoph Daum'un rekoruna ortak olacak. Kanarya muhtemel galibiyetle de liderliğini perçinleyecek. Sarı-Lacivertliler'de Cengiz Ünder ve Emre Mor'un sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da milli aradan sonra takıma katılacak. Spartak Trnava karşılaşmasında sakatlık geçiren Joshua King'de bir problem yok. O maçta riske edilmeyen İrfan Can Kahveci'nin ise durumu iyi. Rakip Kasımpaşa ise hayli formda. İstanbul ekibi ligde 3 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, 12 puan topladı. Üst sıralardan ayrılmak istemiyorlar. Aytaç Kara da 5 golle krallık yarışında...Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, artan performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli formayla parıl parıl parlayan Polonyalı orta sahayı, Napoli adım adım takip ediyor. İtalyanlar, yaklaşık 6 haftadır düzenli olarak 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altında tutuyor. Başarılı oyuncuyu izlemek için Napoli yetkililerinin bugün Kasımpaşa'ya da geleceği öğrenildi. 15 maçta 8 gol, 4 asist yaparak takımın en önemli kozu olan Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor. Pazarlıklarda eli güçlü olacak Kanarya, Napoli'ye daha önce gönderdiği isimleri de referans olarak gösterecek. Çizme ekibinin, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenirken Kim Min Jae'den kazandıkları 50 milyon Euro ve Eljif Elmas'ın piyasa değerinin 26 milyon Euro'ya ulaşması örnek olarak sunulacak. Fenerbahçe forması altında her 75 dakikada bir skora katkı yapan Sebastian Szymanski, 15 karşılaşmada toplam 900 dakika görev yaptı. [Sabah]Sarı-Lacivertli ekip bu sezon Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaparken UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de yüksek perdeden girdi. Kanarya, içerde ve dışarda oynadığı maçlarda istediği skoru almanın yanı sıra oynadığı futbolla da göz dolduruyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri, özellikle deplasmandaki inanılmaz istatistiğiyle alkış alıyor. Kanarya, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı. Sarı-Lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı. Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri olan İsmail Yüksek'i Avrupa takımları mercek altına aldı. Genç oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların devre arasına kadar izleyeceği öğrenildi. Milli ara sonrasındaki Hatayspor karşılaşmasında İsmail'i tribünden izleyecekler. Sarı-lacivertli takımda bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan İsmail Yüksek 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.