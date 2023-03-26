KARABAĞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Karabağ Galatasaray maçı nerede izlenir? Haber Global TV nasıl izlenir?
Haber Tarihi: 26 Mart 2023 19:00 -
Güncelleme Tarihi:
26 Mart 2023 19:02
KARABAĞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Karabağ Galatasaray maçı nerede izlenir? Haber Global TV nasıl izlenir?
KARABAĞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Karabağ Galatasaray maçı nerede izlenir? Haber Global TV nasıl izlenir? Haber Global TV canlı yayını izle Galatasaray, Milli Maç arasında Azerbaycan ekiplerinden Karabağ ile karşılaşacak. Ligde son haftayı Konya deplasmanında mağlubiyet ile kapatan Galatasaray ekibi, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşı karşıya geliyor. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç için 60 bin bilet satıldı. Peki, Karabağ Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Karabağ Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Karabağ Galatasaray maçı nerede izlenir? Galatasaray Karabağ maçı hangi kanalda, ne zaman saat kaçta? Süper Lig'e milli ara verilmesi nedeniyle Galatasaray, hazırlık maçında Karabağ FK ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Geçitğimiz hafta Galatasaray tarafından duyurulan ve gelirinin depremzede vatandaşlarımıza aktarılacağı hazırlık maçı ile ilgili olarak; Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karabağ GS maçı ne zaman saat kaçta?
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DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK MAÇI!
Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.
KARABAĞ GALATASARAY HANGİ KANALDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Karabağ, Galatasaray karşısında form grafiğini test edecek. 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Haber Global kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede elde edilecek olan gişe gelirinin tamamı 6 Şubat depremzedelerine bağışlanacak.
KARABAĞ GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI KADROSU
Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada Karabağ ile karşı karşıya geliyor.
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Haber Global'den canlı olarak yayınlanacak.
Karabağ ile Galatasaray arasında oynanacak özel maçta elde edilecek tüm gelir depremzedelere aktarılacak.
Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, yaptığı açıklamada deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek." ifadelerini kullandı.
Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini vurgulayarak, "Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.