Haber Tarihi: 23 Ocak 2023 19:02 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 19:02

KABİBE KABİNE TOPLANTISI KARARLARI: Son dakika EYT, Yapılandırma, Vergi Affı

Son dakika... 23 Ocak Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor... Vatandaşlar Kabine Toplantısı ne zaman bitecek, EYT açıklaması yapılacak mı, yapılandırma ve vergi affı konusundaki açıklamalar neler merak ediyor. Kabine Toplantısı iki haftada bir Cumhurbaşkanı Başkanlığında Beştepe'de yapılıyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısındaki konular…

KABİBE KABİNE TOPLANTISI KARARLARI: Son dakika EYT, Yapılandırma, Vergi Affı
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Kabine Toplantısı bugün saat kaçta yapılacağı ile gündemde yer alıyor. EYT, sözleşmeliye kadro gibi çalışmalar tamamlanırken gözler onbinlerce vatandaşı yakından ilgilendiren vergi affı yapılandırmasına çevrildi. Yeni hafta ike beraber Kabine Toplantısı tarihleri merak ediliyor. Kabine iki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında yapılıyor. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısındaki gündem konuları…
KABİNE TOPLANTISI'NDA MASADA VERGİ AFFI VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı bugün (23 Ocak) Pazartesi günü yapılacak.
Toplantının tam saati henüz netlik kazanmasa da Beştepe'de yapılacak toplantının 14.00-15.00 saatleri arasında başlaması bekleniyor.

Yoğun bir gündemle karşı karşıya olan Kabine Toplantısı'nın ise saat 19.00'da bitmesi ön görülüyor.

Düzenlemeden vergi, sigorta primi, idari para cezası, belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları olanların faydalanması bekleniyor.

Ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması ön görülüyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


KABİNE TOPLANTISI EYT KARARLARI

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşacağı tarih için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin "Mecliste bizim milletvekili arkadaşlarımız konuyu tartışıyorlar, konuyu meclise onlar taşıyacak biz değil. Onlar değerlendirmelerini yapıp komisyona gönderecekler. Konu meclisin idaresinde bizden top çıktı. Milletvekillerimizin idaresinde bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz ama mart ayında neticelenir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine Toplantısı'nda özellikle vergi affıyla ilgili düzenlemenin son detayları ele alınacak. Kimlerin vergi indiriminden yararlanacağı, çalışmanın hangi borçları kapsayacağı gibi detayların toplantı sonrası belli olması beklenmekte.

Erdoğan, 23 Ocak Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklayacak.

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