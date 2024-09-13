Jose Mourinho'nun Filip Kostic planı!

Fenerbahçe'de yeni transfer Filip Kostic, fizik kondsiyon açısından takım arkadaşlarının seviyesine çıkabilmek için antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sırp kanat oyuncusunun Kasımpaşa ile oynanacak maçta yedek kulübesinde olması bekleniyor.
SON 10 DK
Teknik direktör Jose Mourinho'nun kondisyon olarak geride olan tecrübeli oyuncuyu son 10 dakika sahaya sürmeyi planladığı gelen haberler arasında....
ASIL HEDEF G.SARAY
Kostic'in asıl hedefinin ise Galatasaray derbisi olduğu öğrenildi.
Sırp kanat oyuncusunun Kasımpaşa ile oynanacak maçta yedek kulübesinde olması bekleniyor.
SON 10 DK
Teknik direktör Jose Mourinho'nun kondisyon olarak geride olan tecrübeli oyuncuyu son 10 dakika sahaya sürmeyi planladığı gelen haberler arasında....
ASIL HEDEF G.SARAY
Kostic'in asıl hedefinin ise Galatasaray derbisi olduğu öğrenildi.