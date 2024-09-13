Jose Mourinho'nun Filip Kostic planı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kondisyon olarak geride olan Filip Kostic'i, Kasımpaşa maçında son 10 dakika sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jose Mourinho'nun Filip Kostic planı!
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13 Eylül 2024 13:06
Fenerbahçe'de yeni transfer Filip Kostic, fizik kondsiyon açısından takım arkadaşlarının seviyesine çıkabilmek için antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sırp kanat oyuncusunun Kasımpaşa ile oynanacak maçta yedek kulübesinde olması bekleniyor.

SON 10 DK 

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kondisyon olarak geride olan tecrübeli oyuncuyu son 10 dakika sahaya sürmeyi planladığı gelen haberler arasında....

ASIL HEDEF G.SARAY

Kostic'in asıl hedefinin ise Galatasaray derbisi olduğu öğrenildi.  

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