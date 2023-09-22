Jayden Oosterwolde performansıyla büyüledi

Nordsjaelland karşılaşmasında gösterdiği performansla dikkat çeken Jayden Oosterwolde, taraftarlar ve teknik heyetten tam not aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Jayden Oosterwolde performansıyla büyüledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2023 09:51
UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederken Sarı-lacivertlilerde birçok dikkat çeken performans meydana geldi. 

Bu isimlerden biri de Jayden Oosterwolde oldu. Genç oyuncu gösterdiği performansla maça damga vurdu. 

OOSTERWOLDE'YE ÖVGÜ

Mücadeleye 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, savunma ve hücumda yaptığı katkılarla göz doldurdu. Sarı-lacivertli teknik heyet ve taraftarlar Hollandalı yıldızın performansından memnun kaldı.

22 yaşındaki oyuncunun performansıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery