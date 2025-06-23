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Jaka Bijol, Leeds United'da!

Udinese'de parlak bir performans gösteren Jaka Bijol'ün yeni adresi Premier Lig ekiplerinden Leeds United oldu.

calendar 23 Haziran 2025 20:42 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 20:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Jaka Bijol, Leeds United'da!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Udinese forması giyen stoper oyuncusu Jaka Bijol'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Sloven oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtilirken, bonservis bedeli açıklanmadı.

2024/25 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de 37 maçta forma giyen Bijol, bu maçlarda 2 gol kaydetti.

26 yaşındaki Sloven stoper oyuncunun ismi geçtiğimiz sezonunun devre arasında Fenerbahçe ile anılmıştı.

Öte yandan İngiltere ekibi Leeds United, 26 yaşındaki Alman forvet Lukas Nmecha'dan sonra bu yaz ikinci transferini gerçekleştirdi.

 


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