İzlanda - Türkiye maçı iptal mi, ertelendi mi, ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Karadağ mücadelesinin ardından İzlanda maçı için karşılaşmanın oynanacağı Reykjavik kentine hareket etmişti. Mücadeleden bir gün önce UEFA yetkilileri ve İzlanda Futbol Federasyonu temsilcileri bir araya gelerek saha zemininde incelemelerde bulundu. Maçın oynanacağı gün hava sıcaklığının 1 derece olması sebebiyle zeminde don tehlikesi yaşandı. Oyuncuların sakatlanma ihtimalinin ortadan kaldırılması için sahada bazı çalışmalar yapılırken son kontroller sağlanıyor. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ise mücadelenin oynanıp oynanmayacağına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İzlanda - Türkiye maçı ertelenecek mi, hangi gün oynanacak? İşte, İzlanda - Türkiye maçına ilişkin son bilgiler…



İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI ERTELENDİ Mİ?



Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı yaptığı son açıklamada İzlanda - Türkiye maçının yüzde 51 ihtimalle erteleneceğini söyledi.



Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada " Ceyhun Kazancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek." ifadelerini kullandı.



İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?



UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İzlanda - Türkiye mücadelesinin resmi olarak ertelenme kararının alınması durumunda mücadelenin Salı günü oynanması bekleniyor.



Mücadelenin yeni günü ve saatine ise Türkiye Futbol Federasyonu, İzlanda Futbol Federasyonu ve UEFA yetkililerinin yapacağı toplantı sonrası karar verilmesi ön görülüyor.



MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?



UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İzlanda - Türkiye mücadelesi TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Erteleme kararı alınmadığı takdirde mücadele bugün saat 21.45'te başlayacak.



Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak.



TÜRKİYE MUHTEMEL 11



UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşmalar dünyanın birçok ülkesinden canlı olarak yayınlanıyor. İzlanda - Türkiye mücadelesi TV8 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.



İZLANDA İLE 15. RANDEVU



Milliler, 13'ü resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 14 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 3 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.



Yedisi İzlanda'da, 7'si Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 24 gole, Türkiye 14 golle yanıt verdi.



İki takım arasında son olarak 9 Eylül'de İzmir'de oynanan maçı ay-yıldızlı ekip 3-1 kazandı.



A MİLLİ TAKIM 635. MAÇINA ÇIKACAK



Türkiye, 101 yıllık tarihinde 349'u resmi, 285'i özel toplam 634 maç oynayıp, biri hükmen 247 galibiyet, 149 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.



Ay-yıldızlılar, 271'i deplasmanda, 274'ü Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 865 gol attı, kalesinde 906 gol gördü.



Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 634 karşılaşmanın 550'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

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