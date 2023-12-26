İşte Süper Kupa'nın iddaa oranları!

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçının iddaa.com'da oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Kupa'nın iddaa oranları!
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26 Aralık 2023 10:35
Son güncelleme 26 Aralık 2023 10:44
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının iddaa.com'da oranları açıklandı.

iddaa risk yönetimi, 2.19 oran ile Süper Kupa'da Galatasaray'ı favori gösterdi.

Süper Kupa'da Fenerbahçe galibiyetine 2.76, beraberliğe ise 3.19 oran verildi.

Derbi maçta 2.5 gol üst oranı 1.79, 2.5 alt oranı 1.78 olarak belirlendi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

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