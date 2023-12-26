Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının iddaa.com'da oranları açıklandı.
iddaa risk yönetimi, 2.19 oran ile Süper Kupa'da Galatasaray'ı favori gösterdi.
Süper Kupa'da Fenerbahçe galibiyetine 2.76, beraberliğe ise 3.19 oran verildi.
Derbi maçta 2.5 gol üst oranı 1.79, 2.5 alt oranı 1.78 olarak belirlendi.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.
SÜPER KUPA MAÇINA İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
iddaa risk yönetimi, 2.19 oran ile Süper Kupa'da Galatasaray'ı favori gösterdi.
Süper Kupa'da Fenerbahçe galibiyetine 2.76, beraberliğe ise 3.19 oran verildi.
Derbi maçta 2.5 gol üst oranı 1.79, 2.5 alt oranı 1.78 olarak belirlendi.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.
SÜPER KUPA MAÇINA İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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