İstanbulspor Adana Demirspor maçı canlı hangi kanalda? İstanbulspor Adana Demirspor maçı saat kaçta?



09.02.2019 13:30 KARDEMİR KARABÜKSPOR 0-4 ESKİŞEHİRSPOR

09.02.2019 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ 0-2 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

10.02.2019 13:30 BALIKESİRSPOR BALTOK - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR

10.02.2019 13:30 BOLUSPOR - AFJET AFYONSPOR

10.02.2019 16:00 ADANASPOR A.Ş. - ALTAY

10.02.2019 16:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR

10.02.2019 19:00 DENİZLİSPOR - ALTINORDU A.Ş. Detaylar

11.02.2019 19:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - HATAYSPOR

11.02.2019 19:00 GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR



- Puan durumu







Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.



09.02.2019 13:30 KARDEMİR KARABÜKSPOR 0-4 ESKİŞEHİRSPOR09.02.2019 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ 0-2 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ10.02.2019 13:30 BALIKESİRSPOR BALTOK - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR10.02.2019 13:30 BOLUSPOR - AFJET AFYONSPOR10.02.2019 16:00 ADANASPOR A.Ş. - ALTAY10.02.2019 16:00 İSTANBULSPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR10.02.2019 19:00 DENİZLİSPOR - ALTINORDU A.Ş. Detaylar11.02.2019 19:00 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - HATAYSPOR11.02.2019 19:00 GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPORLigde 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

İstanbulspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 21. haftasında İstanbulspor-Adana Demirspor karşı karşıya gelecek.. Ligin 21. haftasında oynanacak İstanbulspor-Adana Demirspor maçı naklen yayınlanacak.10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç, beIN Sports MAX 1 ekranında canlı olarak yayınlanacakİstanbulspor-Adana Demirspor por maçı 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'dan itibaren beIN Sports MAX 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.