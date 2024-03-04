İstanbul'a kar yağacak mı? 2024 Mart kar ne zaman yağacak?

Geçtiğimiz hafta bahar havası hakimdi ancak bu hafta iç kesimlerde 2 ila 4 derece hava sıcaklığında düşüş bekleniyor. Meteoroloji, Ardahan, Kars, Erzurum ve Hakkari'de kar yağışı öngörüyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların düşüşü için tarih verdi. Peki, megakente kar yağacak mı?



İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir'in doğusu, Bursa, Çanakkale Osmaniye, Hatay, Ankara, Çankırı, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Kars, Erzurum ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



KOCAELİ 7°C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu,hafif sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu



MUĞLA °C, 17°C

Parçalı bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri sağanak yağışlı



HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Karaman, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı



KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı



MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

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