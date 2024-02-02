İsmail Kartal çok istiyor: Berkay Özcan

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, orta sahanın Berkay Özcan ile güçlendirilmesini talep etti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal çok istiyor: Berkay Özcan
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02 Şubat 2024 11:05
Bartuğ Elmaz ve Miguel Crespo'yu kiralık gönderen, Zajc ve Mert Hakan'ın ayrılma ihtimalini düşünen Fenerbahçe, Başakşehir'den Berkay Özcan'ı transfer listesine dahil etti.

25 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusunun bonservis bedeli artı takas ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İSMAİL KARTAL ÇOK İSTİYOR!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, merkez orta sahada, oyunun her iki tarafını da oynayabilen niteliklere sahip bir futbolcu olduğu için Berkay'ın alınmasını istediği öğrenildi.

BERKAY ÖZCAN'IN RAKAMLARI

Başakşehir'in 2019 yazında kiralayıp 2020 yazında 2.5 milyon euro'ya tapusunu aldığı 25 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, bu sezon 22 maçta forma giyip 2 asist yaptı. 

 
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