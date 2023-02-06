İsmail Çipe, Hatay'a doğru yola çıktı!

Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu İsmail Çipe, Kahramanmaraş'ta gelen ve çevre illerde de büyük bir yıkıma sebep olan deprem için memleketi Hatay'a gitti.

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İsmail Çipe, Hatay'a doğru yola çıktı!
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06 Şubat 2023 16:01
Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu İsmail Çipe, deprem felaketi sonrası memleketine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş'ta gelen ve çevre illerde de büyük bir yıkıma sebep olan deprem için memleketi Hatay'a gitti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çıktık geliyoruz inşallah" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Suriye, Mısır, Lübnan, KKTC ve Irak'ta da hissedildi.


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