İskenderun Gençlik Merkezi Kadın Futbol Takımı, 3'üncü Lig'de

İskenderun Gençlik Merkezi, 2025 sezonu için kurduğu kadro ile TFF Kadınlar 3'üncü Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.



Yeni sezonda, İskenderun Gençlik Merkezi Kadın Futbol Takımı, 26'ncı Grup'ta Dörtyol, Antakya ve Kilis takımları ile mücadele edecek.



Şampiyonluk hedefleyen takım, grup maçlarının ardından Play-Off'lara yükselerek 2'nci Lig yolculuğuna çıkmayı planlıyor. İlk maçını Dörtyol Belediyespor ile oynayacak olan İskenderun Gençlik Merkezi, ikinci maçını ise Antakya ile oynayacak.



'GENÇ KIZLAR FUTBOLU SAHİPLENİYOR'



İskenderun Gençlik Merkezi Kadın Futbol Takımı Antrenörü Ertuğrul Mantar, deprem sonrası halkın açık alan etkinliklerine olan ilgisini göz önünde bulundurarak, yeşil sahalarda antrenmanlara hız verdiklerini belirtti.



Ertuğrul Mantar, "Kız futbolcuların futbol bilgisi ve istekliliği, takımın başarıyı yakalamadaki en önemli etkenlerden biri oldu. Şu anda, farklı yaş gruplarında U17, U15 ve U13 kategorilerinde çalışmalar devam ediyor ve İskenderun Gençlik Merkezi'nde yaklaşık 100 genç kız futboluyla tanışmış durumda. 28 Ocak'ta Antakya'da yapılan U15 Milli Takım seçmelerine katılan İskenderun Gençlik Merkezi, 25 oyuncusuyla bu organizasyona dahil oldu. Seçmelerin sonuçlarını bekliyoruz. Milli takıma sporcu göndereceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



