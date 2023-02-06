Haber Tarihi: 05 Şubat 2023 22:30 - Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 01:42

INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ

Instagram dondurma isteyenler bu şekilde hesaplarını dondurarak kullanıma bir süre ara vermenin yollarını araştırıyor. Bu şekilde hesabını tamamen kapatmadan Instagram dondurma yapanlar bulunuyor. Peki instagram nasıl dondurulur, instagram dondurma nasıl? Detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ
Abone Ol
Uygulama instagram dondurma arayanlar artık nasıl yapılması gerektiğini biliyor. Ünlü fotoğraf ve video yükleme ve yayınlama platformu olan instagram dondurma, hesabı tam kapatmadan duraklatma anlamına geliyor. Bir süre hesabı askıya almak isteyen kullanıcılar nasıl yapıldığına ilişkin detaylı araştırmalarını yapıyor.

Instagram hesap dondurmak isteyenler neler yapmalı? Instagram dondurma işlemi nasıl yapılır? instagram dondurma istiyorum, instagram hesap dondurma (durdurma), instagram kapatmadan dondurma nasıl yapılır? Instagram kullanıcıları hesap dondurma yaparak bir süreliğine kullanıma ara vermek niyetinde olduklarını göstermiş oldu.

INSTAGRAM HESABINI GEÇİCİ OLARAK DONDURMAK İÇİN TIKLAYIN
BİLGİSAYARDAN INSTAGRAM DONDURMA

Bir bilgisayardan instagram.com'a giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

Sağ üst köşedeki profil resminize ve Profil'e ve ardından Profili Düzenle'ye tıklayın.

Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a tıklayın.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçip şifrenizi girdiğinizde görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a tıklayın.

MOBİLDEN INSTAGRAM DONDURMA


Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.

Hesabınızı kapatmak istemiyor ancak hesabınızı kimlerin görebildiğini değiştirmek istiyorsanız gönderilerinizi gizli olarak ayarlayabilir veya kişileri engelleyebilirsiniz.

INSTAGRAM TÜRKİYE'DE DÜNYA ALTINCISI

Instagram'ı kullananlar kadar kullanmaktan vazgeçenler veya uygulamayı kullanmaktan kaçınanlar da bulunuyor. Türkiye, Instagram kullanan ülkeler ararsında 38 milyon kullanıcıyla 6. sırada yer alıyor.

INSTAGRAM HESABIMI DONDURMAK İSTİYORUM DİYENLERE VİDEOLU ANLATIM YOUTUBE



INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, 'instant' ve 'gram' gelimelerinin birleşiminden meydana gelen fotoğraf ve video paylaşım sosyal medya uygulamasıdır. Instant kelimesi, anında fotoğraf çekebilen dijital olmayan makinelere deniyor. Gram kelimesi ise Telgraf kelimesinin ingilizcesi telegramdan geliyor. Instant telegram kelimesi ise 'anında göndeme' üzerine düşünülmüş bir kelime olarak görülüyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11'ler Fenerbahçe Fenerbahçe - Konyaspor: Muhtemel 11'ler
Kasımpaşa Kulübü'nden hakem tepkisi! Kasımpaşa Kasımpaşa Kulübü'nden hakem tepkisi!
Barça artık şampi; fark 8 puan oldu! İspanya Ligi Barça artık şampi; fark 8 puan oldu!
Hamdi Yılmaz: 'Mücadeleci bir oyun oldu' Spor Toto 1. Lig Hamdi Yılmaz: "Mücadeleci bir oyun oldu"
Taner Taşkın: 'Oyuncularım bugün çok iştahlılardı' Spor Toto 1. Lig Taner Taşkın: "Oyuncularım bugün çok iştahlılardı"
Milano derbisine Çalhanoğlu damgası! İtalya Ligi Milano derbisine Çalhanoğlu damgası!
Marsilya evinde Nice'e takıldı! Marsilya Marsilya evinde Nice'e takıldı!
Fenerbahçe'ye transfer çağrısı! Türkiye Transferler Fenerbahçe'ye transfer çağrısı!
çArşı'dan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine istifa çağrısı Beşiktaş çArşı'dan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine istifa çağrısı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe - Konyaspor maçı için son karar
2
Zaniolo, İstanbul'a gelmek istiyor
3
Muslera'nın sakatlığı için Galatasaray'dan açıklama
4
Galatasaray - Trabzonspor: 11'ler
5
Bruma, Braga'da ilk maçında iki dakikada iki gol attı
6
Djaniny, Trabzonspor'dan ayrılıyor
7
Cicaldau'ya kapı kapalı

SON HABERLER

yukarı ok