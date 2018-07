İngilizlerin, Cüneyt Çakır tepkisi!

OYUNCULAR RAKİP SAHANIN DIŞINDA OLDUĞU AN SANTRA YAPILABİLİYOR

AYNISINI İNGİLTERE'YE KARŞI TUNUS YAPMAYI DENEMİŞTİ

"CÜNEYT ÇAKIR TARAF TUTTU" İDDİASI

ÇAKIR, MARK HALSEY'DEN TAM NOT ALDI

Uzatmalara giden ve 120 dakika süren, Hırvatistan ve İngiltere arasındaki 2018 Dünya Kupası yarı final maçı, 2-1 Hırvatistan'ın üstünlüğüyle sona erdi. Maçta, Hırvatistan'ın Mandzukic ile 109. dakikada bulduğu gol sonrasında ilginç bir an yaşandı.Hırvat oyuncular sahanın dışında öne geçtikleri golün sevincini yaşarken, Hırvat oyuncuların sahada olmadığını gören İngiliz futbolcular hemen santra yapıp, Hırvatistan kalesine hücum etti. Sadece kalesinin önünde duran Danijel Subasic'in Hırvatistan yarı sahasında bulunduğu bu pozisyonda, İngilizler kolay bir gol atabilirdi, hatta İngiliz oyuncular topla Hırvatistan ceza sahasına kadar girmişti. Ancak tam santra yapmadan önce bir Hırvat oyuncunun İngiliz yarı sahası içinde olmasından dolayı Cüneyt Çakır bu pozisyonu durdurdu ve santranın tekrardan yapılmasını talep etti.FIFA kurallarına göre bir takımın bütün oyuncuları rakibin yarı sahasının dışında olduğu an santra yapılabilir. İngiliz futbolcular da bu karardan istifade edip kolay bir gol atıp skoru eşitlemek istedi. O sırada bir kişi dışında bütün Hırvat oyuncular, oyun sahasının dışında, korner direğin arkasında sevinç yaşıyordu.Televizyon kameralarına yansımayan bu pozisyonun benzeri, turnuvanın başında hem Portekiz hem de İngiliz takımına karşı denenmişti. Turnuvanın gurup aşamasında İngiltere Milli Takımı'nın oynadığı Tunus maçında, Harry Kane'in golü sonrasında Tunus Milli Takımı benzer bir hamle de bulunmuştu. Ancak İngiltere'nin Tottenhamlı savunma oyuncusu Kieran Trippier sahada kalarak, Tunus'un İngiltere takımı yerleşmeden maça başlamasına engel oldu.Öte yandan kritik maç sonrasında Cüneyt Çakır'ın yönetimi sosyal medyada çok konuşuldu. Özellikle maçtan mağlubiyetle ayrılan İngilizler, Cüneyt Çakır'ı taraf tutmak ve yanlış kararlar vermekle suçladı.İngiliz taraftarlarının Twitter üzerinden dile getirdikleri eleştirilere göre, Cüneyt Çakır karşılaşmanın büyük çoğunluğunda Hırvatistan lehine kararlar verdi. Özellikle, Hırvatlara her müdahale de faul vermesine karşın İngilizlere yapılan net faulleri vermemekle eleştirilen Çakır, aynı zamanda Ivan Perisic'in ayak tabanıyla attığı beraberlik golünü vermesinden dolayı tepki aldı. İngiliz taraftarlar, bu pozisyonda Perisic'in ayak tabanı ile dokunduğu top, bir İngiliz savunma oyuncusunun kafasına çok yakın olduğu için golün verilmemesi gerektiğini dile getirdi.İngiliz taraftarların özellikle bu pozisyona tepki göstermesinin sebebi ise Cüneyt Çakır'ın 2013 yılında Manchester United'ın Real Madrid ile oynadığı maçta United oyuncusu Luis Nani'nin ayak tabanıyla rakip oyuncu Arbeola'nın göğüs kafesine müdahale etmesine direk kırmızı kart vermiş olmasıydı. Nani'nin pozisyonuna kırmızı kart veren Cüneyt Çakır'ın, Perisic'in pozisyonunda gol kararı vermesi İngilizlerin ciddi şekilde tepkilerine yol açtı. Çakır'ın yönetimini hatalı bulan birçok İngiliz taraftar, FIFA'nın Cüneyt Çakır için soruşturma açması gerektiğini belirtti.Taraftarların aksine eski İngiliz hakem Mark Halsey, Cüneyt Çakır'ın bu karşılaşmayı yönetimi hakkında tamamen farklı bir yorumda bulundu.Cüneyt Çakır'ın bu maçtaki başarılı performansı için tebrik eden eski Premier Lig hakemi, Perisic'in attığı beraberlik golünü vermekte Cüneyt Çakır'ın çok haklı olduğunu savundu.Aynı zamanda ilk yarıda Hırvatistan'a ilk yarıda yaşanan bir pozisyonda penaltı vermemesini de doğru bulduğunu açıklayan Halsey, verilen iki sarı kartın da doğru olduğunu belirtti.Mark Halsey'ye göre maçtaki tek yanlış karar yardımcı hakem Tarık Ongün'ün, Harry Kane'in gole yaklaştığı pozisyonda ofsayt vermesi oldu.