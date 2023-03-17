İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Canlı İzle! İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Katılımcıları Kimler?

Karsu

Tunç Soyer

Mustafa Kemal Atatürk

"6 Şubat'ta kırılan fay, geçmişte yapılan büyük hatalarla gelecek arasına kalın bir çizgi çeksin"





Selin Sayek Böke

Bekir Ağırdır

Şükrü Ünlütürk

Işın Çelebi

Gülsün Bilgehan

Refet Gürkaynak

Serdar Şahinkaya

Bob Geldof

70'e yakın konuşmacı katılacak

Oğuzhan Uğur

Joschka Fischer

Millet İttifakı'nın belediye başkanları ve genel başkanları da katılacak

Tunç Soyer

16 Şubat 2023 Perşembe

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

17 Şubat 2023 Cuma

Bıçakçı Han

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

18 Şubat 2023 Cumartesi

Bıçakçı Han

İsmet İnönü Sanat Merkezi

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

19 Şubat 2023 Pazar

Swissotel Konferans Salonu

Fuar İzmir

20 Şubat 2023 Pazartesi

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

21 Şubat 2023 Salı

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yeniliğe Davet" sloganıyla düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi başladı.21 Mart'a kadar sürecek 2. Yüzyılın İktisat Kongresi İzmir'de başladı.Şarkıcı'nun performansıyla başlayan Kongre'de ilk konuşmayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyaptı. Soyer, 1923'te gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'ne atıfta bulunarak "İzmir'deki Kongre, 100 yıl önce ekonomik bağımsızlığa yön vermişti" değerlendirmesini yaptı.Soyer, İzmir İktisat Kongresi'nin önemini vurgulayarak "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tarihe ve dünyaya müjdeleyen İktisat Kongresi, büyük yangından sadece beş ay sonra Şubat 1923'te İzmir'de toplandı. Gazive arkadaşları geleceğin iktisat politikalarını Meclis iradesiyle belirlemek yerine, daha önce denenmemiş bir yol seçti. İşçiler, çiftçiler, sanayici ve tüccarların seçilmiş delegeleri bir araya gelerek kuruluş aşamasındaki Cumhuriyet'i sivil bir ruhla inşa etti. 1135 delege İzmir'de buluşarak bir gelecek hayali kurdu ve bu yol haritasını bizlere miras bıraktı. Bizler, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ni düzenlerken cesaretimizi şehrimizin sahip olduğu işte bu görkemli geçmişten aldık. Geleceğin inşasına başlamak için İzmir'i tercih eden Atatürk ve onun kadın erkek tüm yol arkadaşlarının hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.Soyer, Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak "Diliyorum ki 6 Şubat'ta kırılan fay, geçmişte yapılan büyük hatalarla gelecek arasına kalın bir çizgi çeksin" ifadelerini kullandı. Soyer, şu ifadeleri kullandı:"Bu deprem, bu enkaz, bu ülkede yeni kuralları, yeni kurumları ve doğasıyla uyumlu, güvenli şehirleri doğursun. Bugün ülkemiz bir kere daha yüz yıl öncesine benzer koşullardan geçiyor. Bir enkazın, bir yıkımın ortasındayız. Bu yıkımın içinde sivil bir girişimle, sivil bir kongre düzenliyoruz. Haklı ve güçlü sivil girişimler, siyasilerin kararlarını belirler."Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilen Kongre'nin ilk gününün programı ise şöyle:15:30 Doç. Dr.- İktisatçı - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri16:00- Araştırmacı Yazar - T24 İnternet Gazetesi16:30- Sanayici - TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı17:00 Prof. Dr.- İktisatçı - Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı17:30- Siyasetçi Yazar18:00 Prof. Dr.- İktisatçı - Bilkent Üniversitesi18:30 Dr.- İktisatçı Yazar19:00 Sir- Sanatçı Aktivistİkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne 70'e yakın konuşmacı katılacak. Millet İttifakı'nın altı genel başkanından ekonomistlere,'dan eski Almanya Dışişleri Bakanı'a kadar birçok alandan ismin, kongreye katılacağı belirtildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin basın bülteninde, "İktisat felsefesinin ve politikalarının yeniden tanımlanmasına duyulan ihtiyacın her gün daha da arttığı küresel koşullarda İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, yüz yıl önceki görkemli geçmişinden aldığı cesaretle yine İzmir'de gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Planlama Ajansı'nın (İZPA) ev sahipliğinde düzenlenen kongre, geleceğin Türkiyesini inşa etmek yolunda kararlı ve uzun soluklu bir adım olacak. Sivil bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, ilk kongreden tam yüz yıl sonra geleceğin inşası yolunda ortak akıl buluşması olarak 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek" ifadelerine yer verilmişti.Yedi gün sürecek kongrenin programında ana oturumlar, delege buluşmaları, forumlar ve sanatsal faaliyetler bulunuyor. Kongre boyunca siyasetçiler ve belediye başkanları da farklı etkinliklerde bir araya gelecek.18 Şubat Cumartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı'in ev sahipliğinde İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenecek buluşmada Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin belediye başkanları da İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katılacak.Aynı günün akşamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Millet İttifakı'nın ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılarıyla ortak politikalar metnine ilişkin bir buluşma gerçekleşecek.21 Şubat Salı günü ise kongrenin nihai deklarasyonu, delegeler tarafından oylanarak kamuoyuna sunulacak.Kongre'nin tam programı ise şöyle olacak:11:00 Açılış11:20 Şevket Pamuk11:50 M. Murat Kubilay12:20 Sıtkı Şükürer12:50 Burcu Ünüvar13:20- 14:00 Öğle Arası14:00 Can Bilsel14:30 Neptün Soyer15:00 Joan Clos15:30 Uğur Gürses16:00 Michio Kaku14:00-20:00 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Eğitim Forumu21:00 Melike Şahin10:00-18:00 Paydaş Gruplarının Buluşmaları 1. Gün11:00 Açılış11:10 Taşansu Türker11:35 Alphan Manas12:00 M. Salim Kadıbeşegil12:25 Nur Batur12:50 Yusuf Işık13:15 Yusuf Kanlı13:40- 14:30 Öğle Arası14:30 Thomas Faist14:55 Muhittin Bilget15:20 Erol Köroğlu15:45 Asım Karaömerlioğlu16:10 Selva Demiralp16:35 Selçuk Sarıyar17:00 Alp Avni Yelkenbiçer20:00-21:00 Bob Geldof21:00 Fahir Atakoğlu Orkestrası - Sertap Erener – Aşkın Nur Yengi (Sezen Aksu Şarkıları)10:00-18:00 Paydaş Gruplarının Buluşmaları 2. Gün09:00-14:00 Belediye Başkanları Forumu13:00 Açılış13:10 Burak Dalgın13:40 Cem Say14:10 Sharryn Kasmir14:40 Refet Gürkaynak15:10 Ufuk Akçiğit15:40 Joschka Fischer17:00-20:00 Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni PaneliFaik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan YardımcısıBülent Şahinalp Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısıİbrahim Çanakçı DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları BaşkanıFeridun Bilgin Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu BaşkanıÜmit Özlale İyi Parti Kalkınma Politikaları BaşkanıSabri Tekir Saadet Partisi Genel Başkanvekili21:00 Kaan Sekban10:00-15:00 Üçüncü Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı17:00 Millet İttifakı Genel Başkanlar BuluşmasıKemal Kılıçdaroğlu – CHP Genel BaşkanıGültekin Uysal – Demokrat Parti Genel BaşkanıAli Babacan – DEVA Partisi Genel BaşkanıAhmet Davutoğlu – Gelecek Partisi Genel BaşkanıMeral Akşener – İyi Parti Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu – Saadet Partisi Genel Başkanı11:00 Açılış11:20 Fuat Keyman11:50 Gülsün Bilgehan12:20 Kerim Rota13:00- 14:00 Öğle Arası14:00 Murat Karayalçın14:30 Güven Sak15:00 Ian Goldin16:00 Francis Fukuyama (Online katılım)21:00 Cem Adrian & Mark Eliyahu11:00 Açılış11:10 Emin Çapa11:40 Hanri Benazus12:10 Bülent Gültekin12:40 Hacer Foggo13:10 Timothy Garton Ash (Online katılım)14:00-15:00 Öğle Arası15:00 Galip Ener - Köy-Koop Temsilcisi15:30 Mehmet Bozgeyik - KESK Eş Başkanı16:00 Arzu Çerkezoğlu - DİSK Başkanı16:30 Süleyman Sönmez - TÜRKONFED Başkanı17:00-17:30 Ara17:30-19:00 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Sonuç Metninin Oylanması19:00-19:30 Tunç Soyer – İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı21:30 Kardeş Türküler