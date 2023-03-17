İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Canlı İzle! İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Katılımcıları Kimler?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yeniliğe Davet" sloganıyla düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi başladı.
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Canlı İzle!
21 Mart'a kadar sürecek 2. Yüzyılın İktisat Kongresi İzmir'de başladı.
Şarkıcı Karsu'nun performansıyla başlayan Kongre'de ilk konuşmayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Soyer, 1923'te gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'ne atıfta bulunarak "İzmir'deki Kongre, 100 yıl önce ekonomik bağımsızlığa yön vermişti" değerlendirmesini yaptı.
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Katılımcıları Kimler?
Soyer, İzmir İktisat Kongresi'nin önemini vurgulayarak "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tarihe ve dünyaya müjdeleyen İktisat Kongresi, büyük yangından sadece beş ay sonra Şubat 1923'te İzmir'de toplandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları geleceğin iktisat politikalarını Meclis iradesiyle belirlemek yerine, daha önce denenmemiş bir yol seçti. İşçiler, çiftçiler, sanayici ve tüccarların seçilmiş delegeleri bir araya gelerek kuruluş aşamasındaki Cumhuriyet'i sivil bir ruhla inşa etti. 1135 delege İzmir'de buluşarak bir gelecek hayali kurdu ve bu yol haritasını bizlere miras bıraktı. Bizler, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ni düzenlerken cesaretimizi şehrimizin sahip olduğu işte bu görkemli geçmişten aldık. Geleceğin inşasına başlamak için İzmir'i tercih eden Atatürk ve onun kadın erkek tüm yol arkadaşlarının hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.
"6 Şubat'ta kırılan fay, geçmişte yapılan büyük hatalarla gelecek arasına kalın bir çizgi çeksin"
Soyer, Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak "Diliyorum ki 6 Şubat'ta kırılan fay, geçmişte yapılan büyük hatalarla gelecek arasına kalın bir çizgi çeksin" ifadelerini kullandı. Soyer, şu ifadeleri kullandı:
"Bu deprem, bu enkaz, bu ülkede yeni kuralları, yeni kurumları ve doğasıyla uyumlu, güvenli şehirleri doğursun. Bugün ülkemiz bir kere daha yüz yıl öncesine benzer koşullardan geçiyor. Bir enkazın, bir yıkımın ortasındayız. Bu yıkımın içinde sivil bir girişimle, sivil bir kongre düzenliyoruz. Haklı ve güçlü sivil girişimler, siyasilerin kararlarını belirler."
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilen Kongre'nin ilk gününün programı ise şöyle:
15:30 Doç. Dr. Selin Sayek Böke - İktisatçı - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri 16:00 Bekir Ağırdır - Araştırmacı Yazar - T24 İnternet Gazetesi 16:30 Şükrü Ünlütürk - Sanayici - TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı 17:00 Prof. Dr. Işın Çelebi - İktisatçı - Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı 17:30 Gülsün Bilgehan - Siyasetçi Yazar 18:00 Prof. Dr. Refet Gürkaynak - İktisatçı - Bilkent Üniversitesi 18:30 Dr. Serdar Şahinkaya - İktisatçı Yazar 19:00 Sir Bob Geldof - Sanatçı Aktivist
70'e yakın konuşmacı katılacak
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne 70'e yakın konuşmacı katılacak. Millet İttifakı'nın altı genel başkanından ekonomistlere, Oğuzhan Uğur'dan eski Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'a kadar birçok alandan ismin, kongreye katılacağı belirtildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin basın bülteninde, "İktisat felsefesinin ve politikalarının yeniden tanımlanmasına duyulan ihtiyacın her gün daha da arttığı küresel koşullarda İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, yüz yıl önceki görkemli geçmişinden aldığı cesaretle yine İzmir'de gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Planlama Ajansı'nın (İZPA) ev sahipliğinde düzenlenen kongre, geleceğin Türkiyesini inşa etmek yolunda kararlı ve uzun soluklu bir adım olacak. Sivil bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, ilk kongreden tam yüz yıl sonra geleceğin inşası yolunda ortak akıl buluşması olarak 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek" ifadelerine yer verilmişti.
Yedi gün sürecek kongrenin programında ana oturumlar, delege buluşmaları, forumlar ve sanatsal faaliyetler bulunuyor. Kongre boyunca siyasetçiler ve belediye başkanları da farklı etkinliklerde bir araya gelecek.
Millet İttifakı'nın belediye başkanları ve genel başkanları da katılacak
18 Şubat Cumartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenecek buluşmada Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin belediye başkanları da İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katılacak.
Aynı günün akşamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Millet İttifakı'nın ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılarıyla ortak politikalar metnine ilişkin bir buluşma gerçekleşecek.
21 Şubat Salı günü ise kongrenin nihai deklarasyonu, delegeler tarafından oylanarak kamuoyuna sunulacak.
Kongre'nin tam programı ise şöyle olacak:
16 Şubat 2023 Perşembe
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon 11:00 Açılış 11:20 Şevket Pamuk 11:50 M. Murat Kubilay 12:20 Sıtkı Şükürer 12:50 Burcu Ünüvar
13:20- 14:00 Öğle Arası
14:00 Can Bilsel 14:30 Neptün Soyer 15:00 Joan Clos 15:30 Uğur Gürses 16:00 Michio Kaku
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon 14:00-20:00 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Eğitim Forumu
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon 21:00 Melike Şahin
17 Şubat 2023 Cuma
Bıçakçı Han 10:00-18:00 Paydaş Gruplarının Buluşmaları 1. Gün
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon 11:00 Açılış 11:10 Taşansu Türker 11:35 Alphan Manas 12:00 M. Salim Kadıbeşegil 12:25 Nur Batur 12:50 Yusuf Işık 13:15 Yusuf Kanlı
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon 20:00-21:00 Bob Geldof
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon 21:00 Fahir Atakoğlu Orkestrası - Sertap Erener – Aşkın Nur Yengi (Sezen Aksu Şarkıları)
18 Şubat 2023 Cumartesi
Bıçakçı Han 10:00-18:00 Paydaş Gruplarının Buluşmaları 2. Gün
İsmet İnönü Sanat Merkezi 09:00-14:00 Belediye Başkanları Forumu
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon 13:00 Açılış 13:10 Burak Dalgın 13:40 Cem Say 14:10 Sharryn Kasmir 14:40 Refet Gürkaynak 15:10 Ufuk Akçiğit 15:40 Joschka Fischer
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon 17:00-20:00 Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni Paneli
Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Feridun Bilgin Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Ümit Özlale İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Sabri Tekir Saadet Partisi Genel Başkanvekili
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon 21:00 Kaan Sekban
19 Şubat 2023 Pazar
Swissotel Konferans Salonu 10:00-15:00 Üçüncü Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı
Fuar İzmir 17:00 Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması
Kemal Kılıçdaroğlu – CHP Genel Başkanı Gültekin Uysal – Demokrat Parti Genel Başkanı Ali Babacan – DEVA Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu – Gelecek Partisi Genel Başkanı Meral Akşener – İyi Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu – Saadet Partisi Genel Başkanı
20 Şubat 2023 Pazartesi
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon 11:00 Açılış 11:20 Fuat Keyman 11:50 Gülsün Bilgehan 12:20 Kerim Rota
13:00- 14:00 Öğle Arası
14:00 Murat Karayalçın 14:30 Güven Sak 15:00 Ian Goldin 16:00 Francis Fukuyama (Online katılım)
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon 21:00 Cem Adrian & Mark Eliyahu
21 Şubat 2023 Salı
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon 11:00 Açılış 11:10 Emin Çapa 11:40 Hanri Benazus 12:10 Bülent Gültekin 12:40 Hacer Foggo 13:10 Timothy Garton Ash (Online katılım)
14:00-15:00 Öğle Arası
15:00 Galip Ener - Köy-Koop Temsilcisi 15:30 Mehmet Bozgeyik - KESK Eş Başkanı 16:00 Arzu Çerkezoğlu - DİSK Başkanı 16:30 Süleyman Sönmez - TÜRKONFED Başkanı
17:00-17:30 Ara
17:30-19:00 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Sonuç Metninin Oylanması 19:00-19:30 Tunç Soyer – İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon 21:30 Kardeş Türküler