Haber Tarihi: 17 Mart 2023 17:57 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 17:57

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Canlı İzle! İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Katılımcıları Kimler?

AASSM' da yapılan, 15-21 Mart tarihleri arasında sürecek olan İktisat Kongresinde 70'e yakın konuşmacının katılacağı belirtilirken, açılışta da birçok kurum temsilcileri yer aldı.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Canlı İzle! İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Katılımcıları Kimler?
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yeniliğe Davet" sloganıyla düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi başladı.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Canlı İzle!

21 Mart'a kadar sürecek 2. Yüzyılın İktisat Kongresi İzmir'de başladı. 
Şarkıcı Karsu'nun performansıyla başlayan Kongre'de ilk konuşmayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Soyer, 1923'te gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'ne atıfta bulunarak "İzmir'deki Kongre, 100 yıl önce ekonomik bağımsızlığa yön vermişti" değerlendirmesini yaptı.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Katılımcıları Kimler?

Soyer, İzmir İktisat Kongresi'nin önemini vurgulayarak "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tarihe ve dünyaya müjdeleyen İktisat Kongresi, büyük yangından sadece beş ay sonra Şubat 1923'te İzmir'de toplandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları geleceğin iktisat politikalarını Meclis iradesiyle belirlemek yerine, daha önce denenmemiş bir yol seçti.  İşçiler, çiftçiler, sanayici ve tüccarların seçilmiş delegeleri bir araya gelerek kuruluş aşamasındaki Cumhuriyet'i sivil bir ruhla inşa etti.  1135 delege İzmir'de buluşarak bir gelecek hayali kurdu ve bu yol haritasını bizlere miras bıraktı. Bizler, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ni düzenlerken cesaretimizi şehrimizin sahip olduğu işte bu görkemli geçmişten aldık.  Geleceğin inşasına başlamak için İzmir'i tercih eden Atatürk ve onun kadın erkek tüm yol arkadaşlarının hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

"6 Şubat'ta kırılan fay, geçmişte yapılan büyük hatalarla gelecek arasına kalın bir çizgi çeksin"

Soyer, Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak "Diliyorum ki 6 Şubat'ta kırılan fay, geçmişte yapılan büyük hatalarla gelecek arasına kalın bir çizgi çeksin" ifadelerini kullandı. Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu deprem, bu enkaz, bu ülkede yeni kuralları, yeni kurumları ve doğasıyla uyumlu, güvenli şehirleri doğursun. Bugün ülkemiz bir kere daha yüz yıl öncesine benzer koşullardan geçiyor.  Bir enkazın, bir yıkımın ortasındayız.  Bu yıkımın içinde sivil bir girişimle, sivil bir kongre düzenliyoruz. Haklı ve güçlü sivil girişimler, siyasilerin kararlarını belirler."

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilen Kongre'nin ilk gününün programı ise şöyle:


15:30  Doç. Dr. Selin Sayek Böke - İktisatçı - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri
16:00  Bekir Ağırdır - Araştırmacı Yazar - T24 İnternet Gazetesi
16:30  Şükrü Ünlütürk - Sanayici - TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı
17:00  Prof. Dr. Işın Çelebi - İktisatçı - Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı
17:30  Gülsün Bilgehan - Siyasetçi Yazar
18:00  Prof. Dr. Refet Gürkaynak - İktisatçı - Bilkent Üniversitesi
18:30  Dr. Serdar Şahinkaya - İktisatçı Yazar
19:00  Sir Bob Geldof - Sanatçı Aktivist

70'e yakın konuşmacı katılacak

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne 70'e yakın konuşmacı katılacak. Millet İttifakı'nın altı genel başkanından ekonomistlere, Oğuzhan Uğur'dan eski Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer'a kadar birçok alandan ismin, kongreye katılacağı belirtildi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin basın bülteninde, "İktisat felsefesinin ve politikalarının yeniden tanımlanmasına duyulan ihtiyacın her gün daha da arttığı küresel koşullarda İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, yüz yıl önceki görkemli geçmişinden aldığı cesaretle yine İzmir'de gerçekleşecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Planlama Ajansı'nın (İZPA) ev sahipliğinde düzenlenen kongre, geleceğin Türkiyesini inşa etmek yolunda kararlı ve uzun soluklu bir adım olacak. Sivil bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, ilk kongreden tam yüz yıl sonra geleceğin inşası yolunda ortak akıl buluşması olarak 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek" ifadelerine yer verilmişti.

Yedi gün sürecek kongrenin programında ana oturumlar, delege buluşmaları, forumlar ve sanatsal faaliyetler bulunuyor. Kongre boyunca siyasetçiler ve belediye başkanları da farklı etkinliklerde bir araya gelecek. 

Millet İttifakı'nın belediye başkanları ve genel başkanları da katılacak

18 Şubat Cumartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenecek buluşmada Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin belediye başkanları da İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne katılacak.

Aynı günün akşamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Millet İttifakı'nın ekonomi politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılarıyla ortak politikalar metnine ilişkin bir buluşma gerçekleşecek.

21 Şubat Salı günü ise kongrenin nihai deklarasyonu, delegeler tarafından oylanarak kamuoyuna sunulacak.

Kongre'nin tam programı ise şöyle olacak:

16 Şubat 2023 Perşembe
 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
11:00   Açılış
11:20   Şevket Pamuk
11:50   M. Murat Kubilay
12:20   Sıtkı Şükürer
12:50   Burcu Ünüvar
 
13:20- 14:00 Öğle Arası
 
14:00   Can Bilsel
14:30   Neptün Soyer
15:00   Joan Clos
15:30   Uğur Gürses
16:00   Michio Kaku
 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon
14:00-20:00    İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Eğitim Forumu
 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
21:00   Melike Şahin
 
17 Şubat 2023 Cuma
 
Bıçakçı Han
10:00-18:00    Paydaş Gruplarının Buluşmaları 1. Gün 
 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon
11:00   Açılış
11:10   Taşansu Türker
11:35   Alphan Manas
12:00   M. Salim Kadıbeşegil
12:25   Nur Batur
12:50   Yusuf Işık
13:15   Yusuf Kanlı
 
13:40- 14:30 Öğle Arası
 
14:30   Thomas Faist
14:55   Muhittin Bilget
15:20   Erol Köroğlu
15:45   Asım Karaömerlioğlu
16:10   Selva Demiralp          
16:35   Selçuk Sarıyar
17:00   Alp Avni Yelkenbiçer           
 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
20:00-21:00    Bob Geldof
 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
21:00   Fahir Atakoğlu Orkestrası - Sertap Erener – Aşkın Nur Yengi (Sezen Aksu Şarkıları)
 
18 Şubat 2023 Cumartesi
 
Bıçakçı Han
10:00-18:00    Paydaş Gruplarının Buluşmaları 2. Gün
 
İsmet İnönü Sanat Merkezi
09:00-14:00    Belediye Başkanları Forumu
 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
13:00   Açılış
13:10   Burak Dalgın
13:40   Cem Say
14:10   Sharryn Kasmir
14:40   Refet Gürkaynak
15:10   Ufuk Akçiğit
15:40   Joschka Fischer
 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
17:00-20:00    Millet İttifakı Ortak Politikalar Metni Paneli
 
Faik Öztrak                Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Şahinalp          Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı
İbrahim Çanakçı         DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı
Feridun Bilgin            Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı
Ümit Özlale                İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı
Sabri Tekir                  Saadet Partisi Genel Başkanvekili
 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
21:00   Kaan Sekban
 
19 Şubat 2023 Pazar
 
Swissotel Konferans Salonu
10:00-15:00    Üçüncü Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı
 
Fuar İzmir
17:00   Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması
 
Kemal Kılıçdaroğlu – CHP Genel Başkanı
Gültekin Uysal – Demokrat Parti Genel Başkanı
Ali Babacan – DEVA Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu – Gelecek Partisi Genel Başkanı
Meral Akşener – İyi Parti Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu – Saadet Partisi Genel Başkanı
 
20 Şubat 2023 Pazartesi
 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
11:00   Açılış
11:20   Fuat Keyman
11:50   Gülsün Bilgehan
12:20   Kerim Rota
 
13:00- 14:00 Öğle Arası
 
14:00   Murat Karayalçın
14:30   Güven Sak
15:00   Ian Goldin
16:00   Francis Fukuyama (Online katılım)
 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
21:00   Cem Adrian & Mark Eliyahu
 
21 Şubat 2023 Salı
 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
11:00   Açılış
11:10   Emin Çapa
11:40   Hanri Benazus
12:10   Bülent Gültekin
12:40   Hacer Foggo
13:10   Timothy Garton Ash (Online katılım)
 
14:00-15:00    Öğle Arası
 
15:00   Galip Ener - Köy-Koop Temsilcisi
15:30   Mehmet Bozgeyik - KESK Eş Başkanı
16:00   Arzu Çerkezoğlu - DİSK Başkanı
16:30   Süleyman Sönmez - TÜRKONFED Başkanı
 
17:00-17:30    Ara
 
17:30-19:00    İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Sonuç Metninin Oylanması
19:00-19:30    Tunç Soyer – İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı
 
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon
21:30   Kardeş Türküler
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