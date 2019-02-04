Ianis Hagi, babasından çok uzakta!

Romanya'nın en ünlü spor spikeri sayılan ve kariyerinde 1700 maç anlatan Ilie Dobre,efsanesive oğlu'yi değerlendirdi.Tecrübeli spiker, ''Çok sayıda maç anlattım. Gheorghe Hagi, Dumitrache ve Dobrin beni en çok etkileyen oyunculardı. Şu an Romanya'da altın jenarasyon olarak görülen futbolcular beni etkilemiyor.'' diye konuştu.Zaman zaman ismi Galatasaray ile de anılan 20 yaşındaki Ianis, babasının teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul takımında forma giyiyor. Genç futbolcu, bu sezon Romanya'da 17 maça çıkarken 5 gol ve 2 asist üretti.