Hatayspor Galatasaray izle, GS Hatayspor maçı canlı linki beinsports

Teknik ekibin talebi doğrultusunda orta saha transferi için düğmeye basan Galatasaray arayışlarını hızlandırdı. Devre arası dönemde 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayacak bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim, kariyerine İngiliz ekibi Aston Villa'da devam eden Belçikalı futbolcu Leander Dendoncker oldu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajerinin Sarı-Kırmızılı yetkililerden randevu talep ettiği ve oyuncusunu Galatasaray'a önerdiği öne sürüldü. Ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha ve stoperde de oynayabilen 1.88 boyundaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2026'da bitecek. Bu sezon Aston Villa'da 8 maçta 121 dakika süre alan Belçikalı oyuncu, Wolverhampton ve Anderlecht'te de top koşturdu.Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Sacha Boey'in talipleri her geçen gün artıyor. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Boey'e son olarak İtalyan devi Inter talip oldu. Haberde; Inter'in Sacha Boey için 25 milyon euro gibi dev bir ücreti gözden çıkardığı ve kısa sürede Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, tarihinin en pahalı oyuncu satışını gerçekleştirmiş olacak. Galatasaray'ın en pahalı satışı, 16 milyon euro'ya Stoke City'e satılan Badou Ndiaye'ye ait. 23 yaşındaki Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta 1 gol kaydetti.Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin sahada yer alıp almayacakları belli oldu. Büyük bir fedakarlık örneği gösteren ve 4 maçtır iğneyle sahaya çıkan Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, Hatay deplasmanında da takımı yalnız bırakmayacak. Bayern maçında ağrısı nedeniyle son bölümde kenara gelen Arjantinli golcünün yine bir fedakarlığa imza atacağı belirtildi. Icardi gibi yine iğne ile Bayern Münih maçında oynayan tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın da Hatayspor karşısında kalesindeki yerini alacağı bildirildi.Galatasaray formasıyla sergilediği performansla Şampiyonlar Ligi'nde tüm dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, buna rağmen Fransa A Milli Takımı'na seçilmedi. Takım arkadaşları, beklentisi yine boşa çıkan ve bu duruma çok üzülen genç sağ beke kampta moral verdi. Sarı-kırmızılı yönetim de kısa süre içinde 2000 doğumlu Fransız yıldızın sözleşmesini uzatmak istiyor.Bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maça çıkan Boey, bu maçlarda 1 gol kaydetti.Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak.Erce, Kerim, Kilama, Burak, Goulam, Massanga, Lamkel, Dele-Bashiru, Aburjania, Rivas, Dadaşov.Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, IcardiSüper Lig'de oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından liderlik koltuğuna yükselmişti. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 11 haftada 31 puan topladı. Hatayspor ise geride kalan 11 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı.Bayern Münih ile oynadığı maçtan önce bu maçın kadrosunu açıklayan Galatasaray'da eksik futbolcu bulunmuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor: Fernando Muslera, Angelino, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Atakan Ordu, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu. Hatayspor'da ise Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak.Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk'tan Atakaş Hatayspor maçı öncesi oyuncularına uyarı geldi. Futbolcularıyla bir toplantı yapan genç hoca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günkü maçta Bayern Münih karşısında iyi mücadele ettiklerinin altını çizerken Süper Lig'de kendilerini zor bir sınavın beklediğini söyledi. Bu sene ezeli rakipleri Fenerbahçe ile girdikleri rekabetin çok çetin geçeceğini vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun, "Her maç bizim için bir final. Münih'te zorlu bir maç oynadık, yorgunuz ama şimdi Süper Lig'e dönmeliyiz. Hatayspor ile oynayacağımız maçı kazanırsak zor bir virajı dönmüş olacağız. Milli araya moralli ve lider gireceğiz. Fakat bizi kolay bir maç beklemiyor. Ligde çok iyi bir gidişatımız var ve bunu bozmamalıyız. Alacağımız bir galibiyetle zirvedeki yerimizi korumalıyız" dediği öğrenildi. Süper Lig'de yakalanan galibiyet serisinin bozulmasını istemeyen Teknik Direktör Okan Buruk'un şöyle devam ettiği belirtildi: "İlk haftayı saymazsak ligde istediğimiz sonuçları olmayı başardık. İstikrarlı ve iyi bir gidişatımız var. Bunun bozulmasını istemiyorum. 10 maçtır kazanıyoruz ve geçen sezon olduğu gibi yine rekorları neden kırmayalım?"Galatasaray forması giyen Belçikalı yıldız Dries Mertens için milli takım açıklaması geldi. Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco, cuma günü açıkladığı 26 kişilik aday kadroda Dries Mertens'e yer vermedi. Bu gelişmeyle birlikte, Toby Alderweireld ile birlikte Mertens'in geri dönüşü üzerine soruya cevap veren Tedesco, "Her şey mümkün, henüz aklımızdan tamamen çıkmış değiller." sözlerini kullandı. Mertens, son olarak 2022 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nın formasını giymişti. Belçika Milli Takımı'yla toplamda 109 maça çıkan 36 yaşındaki futbolcu, 21 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray Kulübü çoğu Hatayspor taraftarı olan ve konteyner kentte yaşayan 1 otobüs dolusu depremzedeleri maça getirecek. NEF Vakfı'nın destekleriyle bu akşam Mersin'deki maçta yer alacak olan depremzedeler Hatayspor-Galatasaray maçında yıldız isimleri izleme olanağı bulacak. Sarı-kırmızılı takım ise ısınma sırasında özel tişört giyecekler ve maça anlamlı bir pankartla çıkacaklar. Sarı-kırmızılı takım sahaya '6 Şubat'ı unutmayacağız' pankartı ile çıkarken, Galatasaray'ın yedek kulübesinin üstünde depremde yaşamını yitiren Christian Atsu ve Taner Savut'un resimleri olacak.