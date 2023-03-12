Güneş tutulması ne zaman? 2023'te Türkiye'de Güneş tutulması nerede olacak?

2022'nin ilk Güneş Tutulması 30 Nisan'da, ikinci ve son Güneş tutulması ise 25 Ekim Salı günü yaşandı. Peki, 2023 Güneş tutulması ne zaman? İşte detaylar ve tarihler... 2023 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?
2022'nin ilk güneş tutulması 30 Nisan'da, ikinci ve son güneş tutulması ise 25 Ekim günü yaşanmıştı. 2023 yılı gök olayları takvimine göre bu yılın güneş tutulması tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2023 yılı güneş tutulması 20 Nisan 2023'te ve 14 Ekim 2023'te gerçekleşecek. GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLACAK?
Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek. Güneş, gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek.a
Haber ile daha fazlasına ulaşın: