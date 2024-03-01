Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2024

2024 Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 7 Kasım'da tamamlanan Green Card başvurularının ardından gözler ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden öğrenilebilecek.



GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ TARİHİ



Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.



SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?



Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.



Başvuru yapmış olan adaylar https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü'ne" tıklayarak sonuca erişebiliyor olacak.

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