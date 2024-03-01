Haber Tarihi: 01 Mart 2024 15:02 - Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024 15:02

Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2024

Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru süreci devam ederken sonuç tarihiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Başvuru tarihlerinin yer aldığı internet adresine sonuç tarihi de eklendi. Peki, Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları ne zaman açıklanıyor? 2024
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2024 Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 7 Kasım'da tamamlanan Green Card başvurularının ardından gözler ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden öğrenilebilecek.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ TARİHİ

Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.

Başvuru yapmış olan adaylar https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü'ne" tıklayarak sonuca erişebiliyor olacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Green Card
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