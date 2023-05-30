Giresunspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler

Giresunspor - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri netleliyor. Giresunspor - Trabzonspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak. Geçen hafta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek kötü gidişatını sonlandıran Trabzonspor, 51 puanla 6'ncı, Bitexen Giresunspor ise 34 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.Geçen hafta sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek kötü gidişatını sonlandıran Trabzonspor, 51 puanla 6'ncı, Bitexen Giresunspor ise 34 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.Trabzonspor'da Denswil, Yusuf Yazıcı ve Gbamin'in sakatlıkları bulunuyor.Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Saiz, BajicUğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Maxi GomezTrabzonspor, Bitexen Giresunspor ile yapacağı karşılaşmayla 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak.En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.Karadeniz ekibi Giresunspor, Trabzonspor karşısında ligde kalma adına altın değerinde puanlar almak için çıkacak.Süper Lig'den düşen ilk takım olan Ümraniyespor'un üzerinde ateş hattındaki diğer takım olan Giresunspor, bu maçı kazanarak puanını 37 yapmanın peşinde. Yeşil beyazlı ekip sonraki hafta ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'la karşılaşırken son maçta ise Antalyaspor'u ağırlayacak.