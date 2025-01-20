Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Hüseyin Eroğlu'nun ekibi Gençlerbirliği evinde İsmet Taşdemir'in yönetimindeki lider Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 45+3'te Amilton kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 2 maça yükselten Gençlerbirliği puanını 30'a yükseltirken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kocaelispor 41 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Boluspor'a konuk olurken, Kocaelispor evinde Pendikspor'u ağırlayacak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 45+3'te Amilton kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 2 maça yükselten Gençlerbirliği puanını 30'a yükseltirken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kocaelispor 41 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Boluspor'a konuk olurken, Kocaelispor evinde Pendikspor'u ağırlayacak.