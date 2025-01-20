Gençlerbirliği, lider Kocaelispor'a çelme taktı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği evinde lider Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Gençlerbirliği, lider Kocaelispor'a çelme taktı
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20 Ocak 2025 22:00
Son güncelleme 20 Ocak 2025 22:57
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Hüseyin Eroğlu'nun ekibi Gençlerbirliği evinde İsmet Taşdemir'in yönetimindeki lider Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 45+3'te Amilton kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 2 maça yükselten Gençlerbirliği puanını 30'a yükseltirken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kocaelispor 41 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Boluspor'a konuk olurken, Kocaelispor evinde Pendikspor'u ağırlayacak.

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