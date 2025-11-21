Haber Tarihi: 21 Kasım 2025 12:04 - Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 12:04

Gelinim Mutfakta Puan Durumu (21 Kasım)

21 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta'da haftanın gün birincisi, eleneni, altınların sahibi belli oluyor. En iyi tabak için yarışan gelinler birinciliği kimseye kaptırmak istemiyor. 20 Kasım Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da çeyrek altın kazanan gelin Emsal olmuştu. Emsal, Nursima, Hanife, Tuğba arasından sadece biri birinci olacak. Peki, 21 Kasım Gelinim Mutfakta'da bugün elenen ve birinci olan isim kim oldu, altınları kazanan kim?

Gelinim Mutfakta Puan Durumu (21 Kasım)
Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün hafta finali heyecanı yaşanıyor. 21 Kasım Cuma günü gelinler, 10 altın bilezik için kıyasıya bir mücadeleye girişirken, mutfakta tansiyon zirve yaptı. Peki, haftanın finalinde puan durumu nasıl şekillendi, çeyrek altını ve bilezikleri kim kazanacak?

 Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da bir hafta daha geride kalıyor. 21 Kasım 2025 Cuma günü yayınlanan hafta finalinde, gelinler en yüksek puanı alarak haftanın ödülü olan 10 altın bileziği koluna takmak için ter döküyor.

Final Öncesi Son Viraj: Dün Kim Kazandı?

Final gününe gelmeden önce, perşembe günü mutfakta dengeler değişti. 20 Kasım Perşembe günü yapılan puanlamada, rakiplerini geride bırakan isim Hanife oldu. Kuraya kalan çeyrek altın mücadelesinde şanslı isim olan Hanife, final öncesi moral depolarken, iddialı yarışmacı Tuğba ile arasındaki rekabeti de kızıştırdı.

Gözler 10 Altın Bilezikte

Bugün (21 Kasım) yapılacak olan tatlı etabının ardından kayınvalidelerin vereceği puanlar, haftanın kaderini belirleyecek.

Haftanın Birincisi: Toplamda en yüksek puanı alan gelin, 10 altın bileziğin sahibi olacak.

Günün Birincisi: Final gününde en güzel tabağı çıkarıp çeyrek altını kazanan isim de günün sonunda belli olacak.

Eleme Heyecanı: Haftayı en düşük puanla kapatan gelin ise yarışmaya veda edecek.

21 Kasım Puan Durumu (Canlı Takip)

Yarışmanın bugünkü bölümünde puanlar anlık olarak değişiyor. Final günü puanlaması tamamlandığında tablonun şu şekilde netleşmesi bekleniyor:

Tuğba: (Puanlar Güncelleniyor)

Hanife: (Puanlar Güncelleniyor)

(Diğer Yarışmacılar): (Puanlar Güncelleniyor)

İzleyiciler, programın bitiş düdüğüyle birlikte "Gelinim Mutfakta kim kazandı?" sorusunun yanıtını saat 16.00 sularında öğrenebilecek.
