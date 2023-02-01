Haber Tarihi: 01 Şubat 2023 16:25 - Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 19:17

Galatasaray-Ümraniyespor maçı saat kaçta? GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Ümraniyespor'u ağırlayacak. Buruk'un öğrencileri, 3 puanı alırsa 1959'dan bu yana 14 resmi maç üst üste kazanan ilk takım olarak tarihe geçecek. Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp fire vermeden yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler haberimizde...

Galatasaray-Ümraniyespor maçı saat kaçta? GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Abone Ol
Galatasaray-Ümraniyespor maçı bu akşam başlıyor... Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, evinde 3 puanı alıp şampiyonluğu garantilemek istiyor. Son sıradaki Ümraniyespor ise zorlu deplasmanda sürpriz kovalayacak. Peki, GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Ümraniyespor maçı bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Ümraniyespor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı anlatım takibi haberimizde olacak.

CANLI OYNA: GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR İDDAA'DA OYNA


GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut Nayir

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM



GALATASARAY 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Galatasaray'ın, 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Larin: 'Baskı yok, Türkiye'de oynadım' İspanya Ligi Larin: "Baskı yok, Türkiye'de oynadım"
Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? (02 Şubat Perşembe) Genel Haber Kargalar ne kadar yaşar? İslam dininde karga ne anlama gelir? (02 Şubat Perşembe)
Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor (02 Şubat Perşembe) Genel Haber Çeyrek ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Çeyrek altın fiyatı bugün! Büyük değişim yaşanıyor (02 Şubat Perşembe)
Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler? (02 Şubat Perşembe) Genel Haber Bursa Bülbülü filmi konusu nedir?Bursa Bülbülü oyuncuları kimler? (02 Şubat Perşembe)
Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri (02 Şubat Perşembe) Genel Haber Rüyada altın görmek ne anlama geliyor? 8 kısa maddede Altın rüya tabiri (02 Şubat Perşembe)
Steam ücretsiz oyunlar 2023! Bu oyunları kaçırmayın, üzülürsünüz! Ücretsiz steam oyunları (02 Şubat Perşembe) Genel Haber Steam ücretsiz oyunlar 2023! Bu oyunları kaçırmayın, üzülürsünüz! Ücretsiz steam oyunları (02 Şubat Perşembe)
2023 resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor (02 Şubat Perşembe) Genel Haber 2023 resmi tatiller takvim! 2023 yılında resmi tatiller hangi günler? Resmi tatiller hangi güne denk geliyor (02 Şubat Perşembe)
Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır? Genel Haber Sabır duası, duaları ve Sabır ile ilgili ayetler hadisler! Kuran'da sabır nasıl anlatılır?
Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı (02 Şubat Perşembe) Genel Haber Kediler neden kusar? Kedi kustuktan sonra ne yapılmalı (02 Şubat Perşembe)
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Chelsea 3 kez yanlış evrak gönderdi, transfer iptal!
2
Galatasaray - Ümraniyespor: İlk 11'ler
3
Seferovic'ten Galatasaray'a veda mesajı
4
Manisa FK, Galatasaray'dan stoper kiraladı
5
Galatasaray gaza bastı: Luka Jovic
6
Hadziahmetovic, Beşiktaş için İstanbul'da
7
Chelsea'den Enzo Fernandez transferi ile rekor geldi

SON HABERLER

yukarı ok