Galatasaray-Ümraniyespor maçı saat kaçta? GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray-Ümraniyespor maçı bu akşam başlıyor... Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, evinde 3 puanı alıp şampiyonluğu garantilemek istiyor. Son sıradaki Ümraniyespor ise zorlu deplasmanda sürpriz kovalayacak. Peki, GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CANLI OYNA: GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR İDDAA'DA OYNA GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR 11'LER
Galatasaray
: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi Ümraniyespor
: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut Nayir GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE - CANLI ANLATIM GALATASARAY 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray'ın, 10'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.