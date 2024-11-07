Galatasaray - Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi? | Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı kendi sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak. Maçı şifresiz izlemek isteyenler için güzel haber, müsabakanın TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak olması. Taraftarlar ve futbol meraklıları, Galatasaray'ın bu önemli Avrupa sınavını evlerinin rahatlığında takip edebilecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde İngiltere'nin güçlü temsilcisi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 9 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Galatasaray'ın sahası olan RAMS Park'ta gerçekleştirilecek ve saat 20.45'te başlayacak. Taraftarlar, Galatasaray'ın Avrupa'daki performansını yakından takip etmek için maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray ile Tottenham arasındaki bu zorlu mücadele, her iki takımın da Avrupa Ligi'nde üst tur hedefleri için büyük önem taşıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, 20.45'te ekran başına geçerek bu heyecan dolu maçı izleyebilecek.



GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



Galatasaray-Tottenham maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak bu kritik maç, 9 Kasım Perşembe günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak. Şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak olan Galatasaray, güçlü İngiliz rakibi Tottenham karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek. Galatasaray-Tottenham maçını şifresiz canlı izlemek isteyen futbolseverler için iyi haber, karşılaşmanın TRT 1 kanalında yayınlanacak olması. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak bu kritik maç, 9 Kasım Perşembe günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak. Şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak olan Galatasaray, güçlü İngiliz rakibi Tottenham karşısında avantaj elde etmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi evlerinde ya da mobil cihazlarında şifresiz bir şekilde izleyebilecek.

Maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. Galatasaray-Tottenham karşılaşması, UEFA Avrupa Ligi'nde üst tur hedefleyen iki ekibin mücadelesi açısından büyük bir önem taşıyor ve izleyicilere heyecan dolu anlar vaat ediyor



GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI HAKKINDA



Bu rehberde, maça dair kanal bilgileri, canlı yayın detayları ve maç saati gibi tüm bilgileri bulabilirsiniz.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında sahasında güçlü rakibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler, "Galatasaray - Tottenham maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanalda ve saat kaçta izlenebilecek? Taraftarlar, bu önemli maçın tüm yayın detaylarını ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Galatasaray - Tottenham maçı için tarih, saat ve kanal bilgileri ile birlikte tüm detaylar…Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert; Torreira, Sara, Barış, Yunus, Icardi, Osimhen.Forster, Porro, Dragusin, Davies, Udogie, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Son, Solanke.Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak.Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Simon Bourdeaud'hui'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Bram Van Driessche VAR, Jan Boterberg de AVAR görevini üstlenecek.Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı.Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, mücadelede forma giyebilecek.Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek.Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, eski takımına karşı maça çıkacak.Ülkesinde başladığı futbol kariyerinde 2016'da Hollanda'nın Ajax takımına transfer olarak büyük bir sıçrama yapan Sanchez, bir yıl sonrasında Tottenham'a geçti.Kuzey Londra temsilcisinde 6 sezon top koşturan 28 yaşındaki stoper, 207 maça forma giydi. Sanchez, 2023'te 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Galatasaray'a 2 sezonda önemli katkı vererek takımın değişmezleri arasına girdi.Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 3 futbolcu, daha önce Tottenham'a karşı süre aldıkları maçlarda gol sevinci yaşadı.Premier Lig'de Arsenal forması giyen Lucas Torreira, Kuzey Londra ekibine karşı 3 lig, 1 kupa maçında süre buldu. Uruguaylı orta saha oyuncusu, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.Chelsea ve Ajax'ta top koşturduğu dönemde Tottenham'a karşı 7 kez forma giyen Hakim Ziyech de 2 kez gol sevinci yaşadı.Mauro Icardi ise Inter'de oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile 2 kez karşılaştı. Golcü futbolcu, Tottenham ağlarını 1 kez sarstı.Chelsea'da oynayan Michy Batshuayi ise Tottenham'a karşı 5 maça çıksa da gol sevinci yaşayamadı.Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai, İngiliz temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesi ve ligdeki Beşiktaş derbisinden görev yapamadı.UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai ile listeye yazdırılmayan genç futbolcular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de karşılaşmada oynayamayacak.Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında "Kupa 2"de 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor.Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak.Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta da gol attı.Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmasından sonra sarı-kırmızılı ekibin sol kanattaki etkili futboluyla dikkati çeken Yunus, bu sezonki 14 resmi maçta görev yaptı.Süper Lig'de 2 golü bulunan Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nde de PAOK, RFS ve Elfsborg mücadelelerinde birer kez ağları havalandırdı. Yunus, resmi maçlarda toplamda 5 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü takımı konumunda.Süper Lig'de 10 müsabakada 29 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de ise 9 gol buldu. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de lider Lazio ile zirveyi paylaşıyor."Cimbom"da Süper Lig maçlarında dörder gol atan Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz dikkati çekiyor. Bu oyuncuları üç golle Dries Mertens, ikişer golle ise Michy Batshuayi, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı izliyor.Avrupa Ligi'nde ise Yunus Akgün 3, Icardi 2, Mertens ile Barış Alper birer kez gol sevinci yaşadı. İki golü ise rakip futbolcular kendi kalesine gönderdi.Michy Batshuayi, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde iki kez ağları sarstı.Tottenham, İngiltere Premier Lig'de 10. haftayı 7. sırada geçti.UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 müsabakayı da kazanan Kuzey Londra takımı, Premier Lig'de dalgalı bir performans sergiliyor. Tottenham, ligdeki 10 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlı ekip, topladığı 16 puanla haftayı 7. sırada bitirdi.Söz konusu maçlarda 22 gol atan Tottenham, kalesindeki 11 gole engel olamadı. Lacivert-beyazlı ekipte Dominic Solanke ile Brennan Johnson dörder kez ağları sarsarak takımlarının ligdeki en golcü futbolcular oldu. Bu oyuncuları üçer golle Heung-min Son ile James Maddison, ikişer golle Yves Bissouma ve Dejan Kulusevski, birer golle de Cristian Romero ile Pedro Porro izledi.UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 gol atan İngiliz takımı, rakiplerinin sadece 1 golünü önleyemedi. Avrupa maçlarında Tottenham'da Johnson ile Pape Sarr ikişer, Solanke ile Richarlison birer gol buldu.Kuzey Londra ekibinde 5 futbolcunun sakatlıkları bulunuyor.Lacivert-beyazlı takımda stoper ikilisi Cristian Romero ve Micky van de Ven ile sağ bek Djed Spence, kanat oyuncusu Wilson Odobert ve santrfor Richarlison'un sakatlıkları bulunuyor.Bu oyunculardan Spence haricindeki dördünün Galatasaray maçında forma giymeleri beklenmiyor. Jamaika asıllı İngiliz sağ bekin ise son maçın kadrosuna alınmamasına rağmen Galatasaray'a karşı mücadele etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.Richarlison'un yokluğunda teknik direktör Ange Postecoglou'nun müsabakada risk alarak uyluk sakatlığından yeni çıkan ve fiziksel olarak hazır olmayan yıldız futbolcu Heung-min Son'a uzun süre görev vereceği bildirildi.