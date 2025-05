Galatasaray şampiyonluk kutlamaları hangi kanalda?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? olacağı merak ediliyor. Sarı-Kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, şampiyonluk kupasının kaldırılacağı bu özel anlara tanıklık etmek için gün sayıyor. Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması, sadece bir kupa töreni olmanın ötesinde, camianın birlik ve beraberliğini pekiştireceği, zaferin coşkusunu doruklarda yaşayacağı bir festival havasında geçecek. Yenikapı Miting Alanı'nı hınca hınç doldurması beklenen taraftarlar, futbolcular ve teknik heyetle birlikte tezahüratlar ve marşlar eşliğinde bu büyük başarıyı kutlayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kutlamalarının merkez üssü Yenikapı olacak ve kupa da burada, taraftarların coşkulu katılımıyla havaya yükselecek.



GALATASARAY YENİKAPI ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden Galatasaray'ın 25. şampiyonluk coşkusu, geniş kitlelere ulaşması amacıyla canlı yayın aracılığıyla ekranlara taşınıyor. Yüz binlerce Galatasaray taraftarının merakla beklediği Galatasaray şampiyonluk kutlamaları, beIN SPORTS HABER kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Saat 16.00 itibarıyla başlayan canlı yayın, tüm Galatasaray camiasının bu büyük kutlamaya ortak olmasına olanak tanıyor. Evinizden, iş yerinizden veya dilediğiniz herhangi bir yerden şampiyonluk kutlamalarını canlı izlemek için tek yapmanız gereken beIN SPORTS HABER'i açmak.



GALATASARAY YENİKAPI ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI: HANGİ SANATÇILAR SAHNE ALACAK?



Galatasaray'In şampiyonluk kutlamasında yer alacak sanatçılar da belli oldu İşte o isimler: Kenan Doğulu, Block3,Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İgrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay



25 MAYIS YENİKAPI MİTİNG ALANI GS KUTLAMALARI PROGRAMI



Galatasaray Spor Kulübü, 25 Mayıs 2025 Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek olan şampiyonluk kutlamalarının program akışıyla ilgili detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak olsa da, beklenen bazı etkinlikler şimdiden heyecan yaratıyor. Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması kapsamında, taraftarların gün boyu sürecek bir festival atmosferi yaşaması hedefleniyor.



Programın genel hatları şu şekilde olması bekleniyor:



DJ Performansları ve Konserler: Taraftarları coşturacak popüler DJ'ler ve Galatasaray marşlarıyla özdeşleşmiş sanatçıların sahne alması bekleniyor. Bu müzik ziyafeti, kutlamaların enerjisini zirveye taşıyacak.



Futbolcu ve Teknik Heyetin Sahneye Çıkışı: Şampiyonluğun mimarları olan futbolcular, teknik direktör Okan Buruk ve teknik ekip, tek tek anons edilerek sahneye davet edilecek. Taraftarlar, kahramanlarını alkış ve tezahüratlarla karşılayacak.



Başkan ve Yöneticilerin Konuşmaları: Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yöneticilerin, sezonun değerlendirmesini yapacağı ve taraftarlara teşekkürlerini sunacağı konuşmalar yapması bekleniyor.



Görsel Şovlar: Lazer gösterileri, ışık şovları ve dev ekranlardan yansıtılacak özel görüntülerle kutlamalara görsel bir zenginlik katılması planlanıyor.



Kupa Töreni: Gecenin doruk noktası ise şüphesiz şampiyonluk kupasının takdim edileceği an olacak. Kaptan ve futbolcular, 25. şampiyonluk kupasını Yenikapı'da on binlerce taraftarın önünde havaya kaldıracak. Bu an, Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlamasının en unutulmaz karesi olacak.



Havai Fişek Gösterileri: Kutlamaların finalinde ise gökyüzünü aydınlatacak muhteşem bir havai fişek gösterisi planlanıyor.



GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



Taraftarların en çok sorduğu sorulardan biri de "Galatasaray şampiyonluk kutlaması saat kaçta başlayacak?" sorusu. Kulüpten henüz resmi bir saat açıklaması gelmemiş olsa da, bu tür büyük çaplı kutlamalar genellikle öğleden sonra saatlerinde kapı açılışı ile başlar ve akşam saatlerine doğru ana etkinliklere geçilir. Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması için kapıların 16:00 - 17:00 sularında açılabileceği, ana programın ise 19:00 - 20:00 gibi başlayarak gece geç saatlere kadar sürebileceği tahmin ediliyor.



Kesin başlangıç saati ve detaylı program akışı, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Taraftarların bu duyuruları yakından takip etmeleri önem arz etmektedir. Özellikle kupa töreninin yapılacağı saatin, gecenin en coşkulu anlarına denk getirilmesi bekleniyor.



YENİKAPI'YA ULAŞIM NASIL SAĞLANACAK?



Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması için Yenikapı Miting Alanı'na ulaşım, İstanbul'un merkezi konumu sayesinde oldukça çeşitli alternatifler sunmaktadır. Taraftarların rahat ve güvenli bir şekilde alana ulaşabilmeleri için toplu taşıma seçenekleri ön planda olacaktır.



Marmaray: Yenikapı, Marmaray hattının en önemli istasyonlarından biridir. Anadolu ve Avrupa yakasından gelecek taraftarlar için Marmaray, en hızlı ve pratik ulaşım yöntemlerinden biri olacaktır.



Metro: M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı) ve M2 (Yenikapı-Hacıosman) metro hatlarının son durağı Yenikapı'dır. Bu hatlar sayesinde şehrin birçok farklı noktasından Yenikapı'ya direkt ulaşım mümkündür.



Deniz Yolu: İDO Yenikapı Terminali, deniz yoluyla ulaşımı tercih edenler için bir alternatiftir. Özellikle Bursa, Yalova, Bandırma gibi şehirlerden gelecek taraftarlar feribotları kullanabilirler.



Otobüs: Yenikapı'ya sefer düzenleyen çok sayıda İETT otobüs hattı bulunmaktadır. Taraftarlar, bulundukları semtten Yenikapı'ya giden otobüsleri kullanarak alana ulaşabilirler.



Kutlama günü yoğunluk yaşanması beklendiğinden, özel araç yerine toplu taşımanın tercih edilmesi, hem trafik sıkışıklığının önüne geçecek hem de park yeri sorununu ortadan kaldıracaktır. Yetkililerin, Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlaması için ek seferler düzenlemesi de gündeme gelebilir.

