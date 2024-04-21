Galatasaray Pendikspor maçı kadrosu ve muhtemel ilk 11

Galatasaray'da gözler Pendikspor maçına çevrildi. Galatasaray - Pendikspor mücadelesinde Direnç Tonusluoğlu düdük çalarken yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Galatasaray evinde oynadığı son 33 maçta mağlup olmazken bu karşılaşmalarda 31 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar geride kalan haftalarda oynadığı maçlarda rakip fileleri 73 kez sarsarken kalesinde ise sadece 20 gol gördü. Galatasaray, Pendikspor karşısında kazanması durumunda 90 puana ulaşacak. Peki Galatasaray - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Galatasaray - Pendikspor maçının detayları…

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçın VAR koltuğunda ise İtalyan hakem Daniele Paterna oturacak. Karşılaşma beIN Sports'tan yayınlanacak.Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor.Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.Erdem, Gökcan, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Midtsjö, Lusamba, Halil Akbunar, N'Diaye, Thiam, Umut Nayir.Galatasaray, Pendikspor mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak.Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazandı. Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça çıkartacak.Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 20 lig maçında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.RAMS Park'ta oynadığı 16 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı.Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı.Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-kırmızılı futbolcular Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.Sarı-kırmızılı ekip, Pendikspor maçına tam kadro çıkacak.Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.Tecrübeli santrfor, Pendikspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.Galatasaray ve Siltaş Yapı Pendikspor, ligde ikinci kez karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'deki son 8 maçında sadece 1 kez kazanabildi.Geçen hafta konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-2 yenilen kırmızı-beyazlılar, ligdeki son 8 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.Öte yandan Pendikspor, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini, 11. haftada İstanbulspor'u 4-2 yenerek almıştı.