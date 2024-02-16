Galatasaray - Karagümrük ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Kupası'nda kura çekim heyecanı yaşandı. Son 16 turu maçlarının ardından Çeyrek final ve Yarı final kuraları çekildi.
GALATASARAY - KARAGÜMRÜK ZTK MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacağı açıklandı.
Program şu şekilde:
27 Şubat Salı
20.45 Ankaragücü - Fenerbahçe
28 Şubat Çarşamba
17.30 Trabzonspor - Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Konyaspor
29 Şubat Perşembe
20.45 Galatasaray - Fatih KaragümrükTÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİTrabzonspor - BaşakşehirBeşiktaş - KonyasporAnkaragücü - FenerbahçeGalatasaray - Fatih KaragümrükTÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİAnkaragücü - Fenerbahçe galibi / Beşiktaş - Konyaspor galibiTrabzonspor - Başakşehir galibi / Galatasaray - Karagümrük galibiSeri başı takımlar;🔹 Beşiktaş🔹 Başakşehir🔹 Fenerbahçe🔹 GalatasaraySeri başı olmayan takımlar;🔹 Konyaspor🔹 Ankaragücü🔹 Trabzonspor🔹 Fatih KaragümrükKupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
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