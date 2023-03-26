GALATASARAY KARABAĞ MAÇI CANLI İZLE- GS Qarabağ maçı Haber Global canlı yayın izle

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE - TIKLAYINIZ



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Karabağ Galatasaray maçı canlı izle araştırılıyor. Maç, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve gelirler depremzedelere bağışlanacak. Maç Haber Global ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu nedenle Karabağ Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın bilgileri sıklıkla araştırılıyor. Karabağ Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın şifresiz mi, nereden izlenir soruları sürekli araştırılmakta. İşte Karabağ Galatasaray hazırlık maçı canlı izle ekranıSüper Lig'e milli ara verilmesi nedeniyle Galatasaray, hazırlık maçında Karabağ FK ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Karşılaşmaya dakikalar kala Karabağ Galatasaray maçı ilk 11 kadrosu belli oldu. Gözler şimdi maçın saat ve kanal bilgisinde. Peki, Karabağ Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler ve Zaniolo'dan önemli transfer açıklamasıhttps://haberglobal.com.tr/canli-yayinGalatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.Karabağ, Galatasaray karşısında form grafiğini test edecek. 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Haber Global kanalından canlı olarak izlenebilecek.Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede elde edilecek olan gişe gelirinin tamamı 6 Şubat depremzedelerine bağışlanacak.Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada Karabağ ile karşı karşıya geliyor.Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Haber Global'den canlı olarak yayınlanacak.Karabağ ile Galatasaray arasında oynanacak özel maçta elde edilecek tüm gelir depremzedelere aktarılacak.Ramazanov, Medvedev, Medina, Memmedov, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica.Okan, Dubois, Kaan, Ross, Emre, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Zaniolo, Yusuf, Gomis.Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, yaptığı açıklamada deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek." ifadelerini kullandı.Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini vurgulayarak, "Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.ZANİOLO'DAN İTALYA AÇIKLAMASI23 yaşındaki Nicolo Zaniolo, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Roma'dan kötü şekilde ayrılmasına, Fenerbahçe'nin ilgisine, Bournemouth'a gitmemesine, Galatasaray'daki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.30-35 milyon euro serbest kalma madden var ve Juventus ile Milan'ın seni istediği sır değil. Yakında İtalya'ya döneceğini düşünmekte yanılıyor muyuz?Geleceği kimse bilemez. Türkiye'de 5 yıl kalacağımı garanti edemem, bu açık. Ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. Türkiye'de şampiyonluk yaşamak, kupayı kazanmak ve Milli Takım'a geri dönmek istiyorum.