Haber Tarihi: 26 Mart 2023 19:03 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 19:03

GALATASARAY KARABAĞ MAÇI CANLI İZLE- GS Qarabağ maçı Haber Global canlı yayın izle

KARABAĞ GALATASARAY CANLI | Karabağ-G.Saray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? - GS canlı | Karabağ - Galatasaray arasında oynanacak olan hazırlık maçı Haber Global'de yayınlanacak. Galatasaray Karabağ ile bugün TSİ 19.00'da Azerbaycan ekibi Qarabağ ile dostluk mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maç Haber Global kanalından canlı olarak izlenebilecek. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede elde edilecek olan gişe gelirinin tamamı 6 Şubat depremzedelerine bağışlanacak. İşte İşte GS Karabağ maçı canlı yayını

GALATASARAY KARABAĞ MAÇI CANLI İZLE- GS Qarabağ maçı Haber Global canlı yayın izle
Abone Ol
Karabağ Galatasaray maçı canlı izle araştırılıyor. Maç, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve gelirler depremzedelere bağışlanacak. Maç Haber Global ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu nedenle Karabağ Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın bilgileri sıklıkla araştırılıyor. Karabağ Galatasaray hazırlık maçı canlı yayın şifresiz mi, nereden izlenir soruları sürekli araştırılmakta. İşte Karabağ Galatasaray hazırlık maçı canlı izle ekranı

Süper Lig'e milli ara verilmesi nedeniyle Galatasaray, hazırlık maçında Karabağ FK ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Karşılaşmaya dakikalar kala Karabağ Galatasaray maçı ilk 11 kadrosu belli oldu. Gözler şimdi maçın saat ve kanal bilgisinde. Peki, Karabağ Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler ve Zaniolo'dan önemli transfer açıklaması

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE - HABER GLOBAL CANLI YAYINI İZLE

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE - TIKLAYINIZ
 Maçın canlı yayın adresi:

https://haberglobal.com.tr/canli-yayin
DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA DESTEK MAÇI!

Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

KARABAĞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Karabağ, Galatasaray karşısında form grafiğini test edecek. 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Haber Global kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede elde edilecek olan gişe gelirinin tamamı 6 Şubat depremzedelerine bağışlanacak.

KARABAĞ GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI KADROSU 

Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada Karabağ ile karşı karşıya geliyor.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Haber Global'den canlı olarak yayınlanacak.

Karabağ ile Galatasaray arasında oynanacak özel maçta elde edilecek tüm gelir depremzedelere aktarılacak.

11'ler: 

Karabağ: Ramazanov, Medvedev, Medina, Memmedov, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica.

Galatasaray: Okan, Dubois, Kaan, Ross, Emre, Sergio Oliveira, Berkan, Yunus, Zaniolo, Yusuf, Gomis.


BU SAHADA KARDEŞLİK KAZANACAK"

Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, yaptığı açıklamada deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini vurgulayarak, "Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ZANİOLO'DAN İTALYA AÇIKLAMASI

23 yaşındaki Nicolo Zaniolo, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Roma'dan kötü şekilde ayrılmasına, Fenerbahçe'nin ilgisine, Bournemouth'a gitmemesine, Galatasaray'daki geleceğine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

30-35 milyon euro serbest kalma madden var ve Juventus ile Milan'ın seni istediği sır değil. Yakında İtalya'ya döneceğini düşünmekte yanılıyor muyuz?

Geleceği kimse bilemez. Türkiye'de 5 yıl kalacağımı garanti edemem, bu açık. Ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım. Türkiye'de şampiyonluk yaşamak, kupayı kazanmak ve Milli Takım'a geri dönmek istiyorum.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Phil Foden, İngiltere Milli Takımı kampından ayrıldı Dünya Futbolu Phil Foden, İngiltere Milli Takımı kampından ayrıldı
Dursun Özbek: 'Galatasaray mağazalarında Karabağ formaları satılacak' Galatasaray Dursun Özbek: "Galatasaray mağazalarında Karabağ formaları satılacak"
Bakan Kasapoğlu, Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti Trabzonspor Bakan Kasapoğlu, Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti
EURO 2024: Gruplar, Elemeleri, Maçları, Puan Durumu Gündem EURO 2024: Gruplar, Elemeleri, Maçları, Puan Durumu
Danimarka 3 dakikada şoku yaşadı! Dünya Futbolu Danimarka 3 dakikada şoku yaşadı!
Ertuğrul Doğan kimdir, serveti ne kadar, ne iş yapar? Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu Gündem Ertuğrul Doğan kimdir, serveti ne kadar, ne iş yapar? Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu
Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda? KARABAĞ GALATASARAY CANLI İZLE - GS Karabağ maçı izle Gündem Karabağ Galatasaray maçı hangi kanalda? KARABAĞ GALATASARAY CANLI İZLE - GS Karabağ maçı izle
Hakan Kutlu: 'Maçı kazanabilirdik' Spor Toto 1. Lig Hakan Kutlu: "Maçı kazanabilirdik"
İsmet Taşdemir: 'Bu puan bize iyi geldi' Spor Toto 1. Lig İsmet Taşdemir: "Bu puan bize iyi geldi"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
CANLI: Karabağ - Galatasaray
2
Trabzonspor, Fatih Terim'i istiyor!
3
Abdülkerim Bardakçı: "Kadrodan nasıl çıktım anlamadım"
4
Ada'dan Dele Alli açıklaması: "Yazın göreceğiz"
5
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Almanların radarında!
6
Kim Min-Jae'den transfer itirafı!
7
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması

SON HABERLER

yukarı ok