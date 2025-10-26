GALATASARAY GÖZTEPE CANLI İZLE ŞİFRESİZ (GS Göztepe)

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 62 maçtan 37'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 99-45 üstünlüğü bulunuyor.



- İstanbul'daki maçlar



İki ekip, yapacakları maçla İstanbul'daki lig karşılaşmalarında 32. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 20-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 52, Göztepe 18 gol attı. Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 16 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 14'ünü kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.





Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI CANLI, TIKLA



Galatasaray ile Göztepe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 17 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 44 kez sarsarken sadece 6 gol yedi.Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en golcü takımı olarak öne çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 9 haftada 22 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaray'ı bu alanda 15'er golle Trabzonspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor takip etti. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.Galatasaray ile Göztepe, şu ana kadar ligin en az gol yiyen iki takımı konumunda bulunuyor. Geride kalan 9 karşılaşmada kalesinde sadece 3 gol gören İzmir temsilcisi, Süper Lig'de en az gol yiyen ekip oldu. Ligdeki 9 maçta 4 gol yiyen Galatasaray ise bu alanda Göztepe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 1 kez daha fileleri havalandırırsa teknik direktörü Okan Buruk'un Galatasaray'da attığı gol sayısına ulaşacak. Galatasaray'da çıktığı 49 karşılaşmada 42 gol atan Osimhen, Göztepe ağlarını sarsması durumunda sarı-kırmızılı formayla 306 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Okan Buruk'u yakalayacak.Galatasaray, Göztepe'nin filelerini 1 kez daha havalandırması durumunda rakibine Süper Lig'deki 100. golünü atacak. Süper Lig tarihinde 62 maçta Göztepe'nin filelerini 99 kez havalandıran Galatasaray, ağları sarsması halinde İzmir ekibine karşı 100. golünü kaydedecek.Milli aradan sonra RAMS Başakşehir ve Bodo/Glimt karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Süper Lig'in formda takımlarından Göztepe'yi ağırlayacak. İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, İzmir ekibiyle oynayacağı maçtan sonra ligin 11. haftasında 1 Kasım'da Trabzonspor'u konuk edecek. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'a da 5 Kasım'da konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, 9 Kasım'da Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı lig maçının ardından milli arayla yoğun fikstürü geride bırakacak.Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 10 maçtan da galip ayrıldı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu karşılaşmalarda rakibini dörder kez 3-1, ikişer defa 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Galatasaray, ayrıca 2-0 ve 4-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başardı.Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 7 Süper Lig maçını da kazandı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazanılan maçla başlayan süreçte Göztepe'yi bugüne kadar 7 lig maçında da mağlup etti. Galatasaray, söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 18 kez havalandırırken, 7 golü kalesinde gördü.Taraflar arasında geride kalan 62 lig maçında en farklı skorları Galatasaray elde etti. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi. Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 10. haftaya lider girdi. Göztepe ise geride kalan haftalarda 4'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak, 16 puanla 5. sırada yer aldı.Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.Günay, Metehan, Icardi, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed, Kaan, yusuf, Kazımcan, Arda.Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Rhaldney, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinde, Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Galatasaray'da Fildişi Sahilli Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında oynamayacak.Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Sanchez, maçta kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.Galatasaray, sahasında oynadığı son 30 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 30 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 30 resmi müsabakada 22 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.