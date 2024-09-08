Galatasaray'dan Jorginho hamlesi!

Galatasaray'ın Arsenal forması giyen Jorginho'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi. İngiliz devi, oyuncuyu satmak istemiyor. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan Jorginho hamlesi!
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08 Eylül 2024 17:36
Manchester United'dan Casemiro'yu ikna edemeyen Galatasaray, yeni bir ismi gözüne kestirdi.

The Sun'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, Arsenal forması giyen orta saha oyuncusu Jorginho'yu transfer etmek istiyor.

ARSENAL SATMAK İSTEMİYOR

Haberde Galatasaray'ın ilgisine rağmen İngiliz devinin, İtalyan oyuncuyu satmak istemediği ifade edildi.

32 yaşındaki oyuncu bu sezon henüz resmi maçlarda forma giyemedi. Arsenal'in kadro derinliği açısından oyuncuyu takımda tutmak istediği vurgulandı.

Galatasaray, Arsenal'in bu kararına rağmen tecrübeli orta saha için girişimlerini sürdüreceği kaydedildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Jorginho'nun Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. İngiliz ekibinde 52 maç açıkan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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