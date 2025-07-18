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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye: Andrea Staskova!

Fenerbahçe arsaVev, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Andrea Staskova'yı kadrosuna kattı.

calendar 18 Temmuz 2025 19:34 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 19:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye: Andrea Staskova!
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Çek yıldız Andrea Staskova ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvetin imza töreninin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildiği belirtildi. Törende Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Futboldan Sorumlu isim Mustafa Kemal Danabaş da yer aldı.

GALATASARAY'DA OYNADI

Kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Staskova, Juventus, AC Milan ve Atletico Madrid gibi dev takımlarda oynadı. Aynı zamanda Çekya Kadın A Milli Takımı'nın da önemli bir parçası olan Staškova, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'da geçirmişti.


Fenerbahçe Kulübü, resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kendisini 2 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atan oyuncumuza 'Kulübümüze Hoş Geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Staskova, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla toplam 13 maçta forma giydi ve 10 gole imza attı. 


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