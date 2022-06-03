Galatasaray'da şirketler kapışması!

Galatasaray'da adaylar kadar şirketlere tercih edilen isimler de belirleyici olacak.



Dursun Özbek'in bu noktadaki kozu Erden Timur olurken, Eşref Hamamcıoğlu kanadında Adnan Öztürk öne çıktı. En az başkan adayları kadar şirketlerde aktif rol alacak bu isimlerin yapacağı hamle ve sunumların seyri değiştireceği belirtildi.



Galatasaray'a son yıllarda sağladığı sponsorluklar ve basketbol şubesindeki katkıları ile dikkat çeken Timur, Özbek'in elini güçlendirdi. Hamamcıoğlu'nun seçilmesi halinde Sportif AŞ'nin başına geçireceği Öztürk ise yine önemli bir aktör durumunda.



Seçim öncesi en önemli konulardan biri de Ali Dürüst'ün nasıl pozisyon alacağıydı. Özbek'in Sportif AŞ'de yer vermek istediği Dürüst'ün TFF seçimlerini beklediği öğrenildi. Ali Dürüst'ün TFF'deki yapılanmada yer almaması durumunda Özbek'le beraber hareket edeceği öğrenildi.



Üyelerle buluştular



Galatasaray'da seçime sayılı günler kala başkan adayları dün mesailerine İstanbul dışında devam ettiler, sarı-kırmızılı kulübü düzlüğe çıkaracak projelerini anlattılar.



Dursun Özbek. Ankara'daki GSYİAD üyeleriyle bir araya geldi. Özbek, bunun dışında da Başkentte yine bir grup üye ile buluştu. Eşref Hamamcıoğlu ise Bursa'da üyelerle bir araya geldi.





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