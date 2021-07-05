Luyindama'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşın stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia geldi.



Portekiz'in en önemli yayın organlarından biri olan Record'a göre Sarı-Kırmızılılar, Belenenses formasını giyen Tomas Ribeiro ile ilgileniyor.



22 yaşındaki Portekizli stoper geçtiğimiz sezon ligde 32 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti. 1.85 boyundaki Ribeiro, Belenenses altyapısında yetişen bir isim. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ribeiro güçlü fiziği ve oyun kurma becerisi ile ön plana çıkıyor.



Transfermarkt verilerine göre genç stoperin piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Portekiz Ligi'nde önemli scout çalışmaları yapan Galatasaray, 2019'da Chaves'ten Marcao'yu transfer etmişti.



