Haber Tarihi: 31 Ekim 2023 17:20 - Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 17:20

Fnaf filmi ne zaman çıkacak Türkiye'de? 2023 Fnaf filmi sinama vizyon tarihi ne zaman?

Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece filmi vizyon tarihi merak konusu oldu. Cawthon tarafından yaratılan ve geliştirilen aynı adlı video oyunu serisine dayanan film ABD'de vizyona girdi. Bu noktada filmseverlerin gözleri "Fnaf filmi ne zaman çıkacak?" sorusuna çevrildi. Fnaf filmi ne zaman çıkacak Türkiye'de? 2023 Fnaf filmi sinama vizyon tarihi ne zaman? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Fnaf filmi ne zaman çıkacak Türkiye'de? 2023 Fnaf filmi sinama vizyon tarihi ne zaman?
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2017 yılında Blumhouse Productions, oyunun sinema uyarlamasının haklarını almak üzere yapılan bir anlaşmanın sonucunda bu projeyi üstlendi. Five Nights at Freddy's (FNAF) filmi çekimlerine, bazı ufak tefek gecikmelerin ardından tamamlandı. Peki, Fnaf filmi ne zaman çıkacak Türkiye'de? 2023 Fnaf filmi sinama vizyon tarihi ne zaman?
FNAF FİLMİ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece filminin 3 Kasım 2023 tarihinde Türkiye'de sinemalarda vizyona girmesi bekleniyor.

FNAF FİLMİ KONUSU

Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece, gece vardiyasında çalışan bir güvenlik görevlisinin yaşadıklarını konu ediyor. Freddy Fazbear's Pizza, fantezi ve eğlencenin hayat bulduğu bir aile restoranıdır. Sorunlu bir güvenlik görevlisi olan Mike Schmidt, Freddy Fazbear's Pizza'da çalışmaya başlar. Gece vardiyasında çalışan Mike, işinin kolay geçeceğini düşünür. Ancak Mike işteki ilk gecesinde, gece vardiyasının üstesinden gelmenin sandığı kadar kolay olmayacağını anlar. Gecenin karanlığı çöktüğünde, karanlık ve ölümcül bir sır ortaya çıkar; animatronik bebekler canlanır, psikopat katillere dönüşür ve şiddetli bir cinayet serisine başlar.

FREDDY'NİN PİZZA DÜKKANI'NDA BEŞ GECE OYUNCULARI

Josh Hutcherson - Mike Schmidt

Elizabeth Lail - Vanessa

Matthew Lillard - Steve Raglan


Piper Rubio - Abby Schmidt

Mary Stuart Masterson - Aunt Jane

Kat Conner Sterling - Maxine

Lucas Grant - Garrett

Christian Stokes - Hank

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