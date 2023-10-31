2017 yılında Blumhouse Productions, oyunun sinema uyarlamasının haklarını almak üzere yapılan bir anlaşmanın sonucunda bu projeyi üstlendi. Five Nights at Freddy's (FNAF) filmi çekimlerine, bazı ufak tefek gecikmelerin ardından tamamlandı. Peki, Fnaf filmi ne zaman çıkacak Türkiye'de? 2023 Fnaf filmi sinama vizyon tarihi ne zaman?Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece filminin 3 Kasım 2023 tarihinde Türkiye'de sinemalarda vizyona girmesi bekleniyor.Freddy'nin Pizza Dükkanı'nda Beş Gece, gece vardiyasında çalışan bir güvenlik görevlisinin yaşadıklarını konu ediyor. Freddy Fazbear's Pizza, fantezi ve eğlencenin hayat bulduğu bir aile restoranıdır. Sorunlu bir güvenlik görevlisi olan Mike Schmidt, Freddy Fazbear's Pizza'da çalışmaya başlar. Gece vardiyasında çalışan Mike, işinin kolay geçeceğini düşünür. Ancak Mike işteki ilk gecesinde, gece vardiyasının üstesinden gelmenin sandığı kadar kolay olmayacağını anlar. Gecenin karanlığı çöktüğünde, karanlık ve ölümcül bir sır ortaya çıkar; animatronik bebekler canlanır, psikopat katillere dönüşür ve şiddetli bir cinayet serisine başlar.Josh Hutcherson - Mike SchmidtElizabeth Lail - VanessaMatthew Lillard - Steve RaglanPiper Rubio - Abby SchmidtMary Stuart Masterson - Aunt JaneKat Conner Sterling - MaxineLucas Grant - GarrettChristian Stokes - Hank