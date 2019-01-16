Fenerbahçe'nin Fransa'dan 3 gözdesi

Fenerbahçe scoutlarının Ligue 1'de oynanan Nantes - Rennes maçını izlediği ortaya çıktı

15 Ocak 2019 12:31
Fenerbahçe'nin Fransa'dan 3 gözdesi
Fenerbahçe scoutlarının Ligue 1'de oynanan Nantes - Rennes maçını izlediği bildirildi.
Sarı-lacivertlilerin iki takımdan bazı oyuncularla ilgilendiği belirtiliyor. Bu isimlerin Rennes'in Torino'dan kiraladığı forvet Mbaye Niang ile Nantes'ın kanat oyuncuları Limbombe ve Del Castillo oldukları ileri sürüldü.

LIMBOMBE'DEN 1 GOL VE 1 ASİST

Listedeki oyunculardan Limbombe, henüz 24 yaşında ve Fransa'daki ilk sezonunu geçiriyor. 24 yaşındaki Limbombe'nin 14 maçta 1 gol, 1 asisti var. Limbombe, kariyeri boyunca 245 maçta 38 gol 41 asistlik performans sergiledi.

TORİNO 11 MİLYON EURO ÖDEDİ

Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer isim ise bonservisi Torino'da olan Mbaye Niang olduğu öğrenildi. 2017 yazında Milan'dan kiraladığı Niang'ı 2018 yazında 11 milyon Euro bonservis ödeyerek satın alan Torino, genç ismi Rennes'e kiraladı. Tıpkı Limbombe gibi Fransa'da ilk sezonunu geçiren Mbaye Niang bu sezon Fransa Ligue 1'de 11 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

LİSTEDEKİ EN GENÇ İSİM

Fenerbahçe'nin Fransa'da takip ettiği isimlerin en genci ise Rennes forması giyen Romain Del Castillo. Genç isim sağ kanat bölgesinde görev alsa da sol kanat ve santrafor bölgelerinde de görev alabiliyor. Olympique Lyon altyapısından yetişen Del Castillo, Lyon'da forma şansı bulamadı ve bir diğer Fransız ekibi Nimes'e kiralandı.

Kaynak: Sabah

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