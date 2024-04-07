Fenerbahçe U19 Kadrosu ve Oyuncuları: Fenerbahçe maça neden U19 ile çıkıyor?

Fenerbahçe'nin bugün Süper Kupa'da Galatasaray karşısına çıkarması beklenen U19 takımı, kendi kategorisinde oldukça başarılı bir ekip.
Teknik direktörlüğünü sarı lacivertli kulübün efsane futbolcularından Semih Şentürk'ün yaptığı takım, U19 Elit A Ligi 1. Grup'ta lider durumda. Oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan sarı lacivertlileri, 32 puanlı Trabzonspor takip ediyor. 17.8 yaş ortalamasına sahip takımda Yasir Boz ve Boran Eligüzel 16 yaşında.
Süper Kupa'yı daha da ilginç hale getiren bir başka detay; Fenerbahçe U19 Takımı'nın bugün kendi liginde de maç oynayacak olması.
Saat 12.00'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertli gençler, daha sonra uçağa binerek Şanlıurfa'ya gidecek ve saat 21.30'da başlayacak Süper Kupa maçında Galatasaray karşısına çıkacak. TFF, normalde 13.00'te oynanması gereken U19'ların maçını bu olay nedeniyle 12.00'ye aldı.
Bugün sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak Fenerbahçe U19 Takımı'nda istatistiksel açıdan dikkat çeken futbolcuların başında 12 gol, 1 asist üreten santrfor Çağrı Fedai, 9 gol, 5 asist kaydeden sağ kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ve 5 kez fileleri havalandıran forvet Kerem Kayaarası geliyor. Fenerbahçe A takımının hafta içinde Adana Demirspor'u 4-2 yendiği Süper Lig karşılaşmasının kadrosunda, U19 takımından Çağrı Fedai'nin yanı sıra orta saha oyuncuları Efekan Karayazı ve Zeki Dursun ile Yusuf Akçiçek de yer aldı.
GALATASARAY EN İYİ KADROSUYLA SAHADA OLACAK
Fenerbahçe'nin aldığı kararın doğrultusunda Galatasaray'ın hangi kadro ile sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. Hem teknik direktör Okan Buruk hem de başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkma kararına rağmen Galatasaray'ın en iyi kadrosuyla sahada olacağını açıkladı. Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin de A takımıyla sahaya çıkmasını istediğini belirtirken Okan Buruk da rakibin nasıl bir kadroya sahaya çıkacaklarını düşünmediklerini, kendilerinin en hazır kadro ile sahada olacaklarını ifade etti. BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasının bilet gelirleri de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen depremzede vatandaşlar için kullanılacak. Bilet satışlarını gerçekleştirilen şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre karşılaşmanın biletleri tükenirken, sarı-lacivertli ekibin U19 takımıyla sahaya çıkma kararı almasının ardından tribünlerde ne kadar seyirci olacağı ise merak konusu.. İSMAİL KARTAL YOK
Fenerbahçe'de takımın başında İsmail Kartal yer almayacak. Akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmadığı için, Süper Kupa'ya U19 Takımı'nın başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Bu isim ise Murat Zeki Göle olacak. OKAN BURUKLU G.SARAY, F.BAHÇE'DEN GOL YEMEDİ
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi.
Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. GALATASARAY'IN SAVUNMASI, FENERBAHÇE'NİN HÜCUMU
Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek iki takım, bu sezon başarılı istatistikleriyle de dikkati çekiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Galatasaray, bu sezon çıktığı 31 lig maçında yediği 20 golle en iyi savunma yapan takım konumunda bulunuyor.
Süper Lig'de oynadığı 31 maçta ağları 83 kez havalandıran Fenerbahçe ise ligin en golcü ekibi olarak öne çıkıyor. TARİHTEKİ 399. RANDEVU
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette yarın 399. karşılaşma oynanacak.
Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi. SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU
Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.
Kupada taraflar daha önce üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:
SON 10 RESMİ MAÇ
| Sezon
| Maç
| Skor
| 1972-1973
| Fenerbahçe-Galatasaray
| 2-1
| 1984-1985
| Fenerbahçe-Galatasaray
| 1-1 (4-2 pen.)
| 1995-1996
| Galatasaray-Fenerbahçe
| 3-0
| 2011-2012
| Galatasaray-Fenerbahçe
| 3-2
| 2012-2013
| Galatasaray-Fenerbahçe
| 1-0
| 2013-2014
| Fenerbahçe-Galatasaray
| 0-0 (3-2 Pen.)
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.
Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.
Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:
| Tarih
| Stat
| Organizasyon
| Sonuç (GS-FB)
| 14.04.2019
| Ülker
| Süper Lig
| 1-1
| 28.09.2019
| Türk Telekom
| Süper Lig
| 0-0
| 23.02.2020
| Ülker
| Süper Lig
| 3-1
| 27.09.2020
| Türk Telekom
| Süper Lig
| 0-0
| 06.02.2021
| Ülker
| Süper Lig
| 1-0
| 21.11.2021
| Nef
| Süper Lig
| 1-2
| 10.04.2022
| Ülker
| Süper Lig
| 0-2
| 08.01.2023
| Ülker
| Süper Lig
| 3-0
| 04.06.2023
| Nef
| Süper Lig
| 3-0
| 24.12.2023
| Ülker
| Süper Lig
| 0-0