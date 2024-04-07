Haber Tarihi: 07 Nisan 2024 20:59 - Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2024 20:59

Fenerbahçe U19 Kadrosu ve Oyuncuları: Fenerbahçe maça neden U19 ile çıkıyor?

Fenerbahçe U19 Kadrosu ve Oyuncuları: Fenerbahçe maça neden U19 ile çıkıyor? Fenerbahçe U19 takımı, Türk futbol tarihine geçecek sıra dışı bir gün yaşayacak. U19 Elit A Ligi 1. Grup'ta lider olan sarı lacivertli gençler, saat 12.00'de Dereağzı'nda Giresunspor ile oynadıktan sonra uçağa binip Şanlıurfa'ya gidecek ve 21.30'da Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

Fenerbahçe U19 Kadrosu ve Oyuncuları: Fenerbahçe maça neden U19 ile çıkıyor?
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Fenerbahçe'nin bugün Süper Kupa'da Galatasaray karşısına çıkarması beklenen U19 takımı, kendi kategorisinde oldukça başarılı bir ekip.
Teknik direktörlüğünü sarı lacivertli kulübün efsane futbolcularından Semih Şentürk'ün yaptığı takım, U19 Elit A Ligi 1. Grup'ta lider durumda. Oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan sarı lacivertlileri, 32 puanlı Trabzonspor takip ediyor. 17.8 yaş ortalamasına sahip takımda Yasir Boz ve Boran Eligüzel 16 yaşında.

Süper Kupa'yı daha da ilginç hale getiren bir başka detay; Fenerbahçe U19 Takımı'nın bugün kendi liginde de maç oynayacak olması.

MAÇ BİR SAAT ÖNE ÇEKİLDİ

Saat 12.00'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertli gençler, daha sonra uçağa binerek Şanlıurfa'ya gidecek ve saat 21.30'da başlayacak Süper Kupa maçında Galatasaray karşısına çıkacak. TFF, normalde 13.00'te oynanması gereken U19'ların maçını bu olay nedeniyle 12.00'ye aldı.

TAKIMIN BAŞINDA MURAT ZEKİ GÖLE

Bugün sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak Fenerbahçe U19 Takımı'nda istatistiksel açıdan dikkat çeken futbolcuların başında 12 gol, 1 asist üreten santrfor Çağrı Fedai, 9 gol, 5 asist kaydeden sağ kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ve 5 kez fileleri havalandıran forvet Kerem Kayaarası geliyor. Fenerbahçe A takımının hafta içinde Adana Demirspor'u 4-2 yendiği Süper Lig karşılaşmasının kadrosunda, U19 takımından Çağrı Fedai'nin yanı sıra orta saha oyuncuları Efekan Karayazı ve Zeki Dursun ile Yusuf Akçiçek de yer aldı.

TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI 17.8

FENERBAHÇE U19 MAÇ KADROSU VE OYUNCULARI 



KALECİLER:

Doğukan Demir 18
Ömer Bircan Camcı 17

SAVUNMA:

Yusuf Akçiçek 18
Yiğitepözdemir 19
Mehmet Can Gülerer 18
Boran Eligüzel 16
Ümitcan Okan 18
Ahmet Necat Aydın 18
Mustafa Akyıldız 18

ORTA SAHA:

Muhammet İmre 19
Şükür Toğrak 17
Berkay Güvencinci 17
Samet Sargın 18
Efekan Karayazı 19
Zeki Dursun 18
Aziz Emre Balaban 17
Kaan Akyazı 18
Yiğit Emir Ekiz 17
Yasir Boz 16
Emirhan Arkutcu 18
Emrullah Kulbak 19

FORVET:

Çağrı Fedai 18
Kerem Kayaarası 18
Görkem Demirel 18

GALATASARAY EN İYİ KADROSUYLA SAHADA OLACAK

Fenerbahçe'nin aldığı kararın doğrultusunda Galatasaray'ın hangi kadro ile sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. Hem teknik direktör Okan Buruk hem de başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkma kararına rağmen Galatasaray'ın en iyi kadrosuyla sahada olacağını açıkladı. Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin de A takımıyla sahaya çıkmasını istediğini belirtirken Okan Buruk da rakibin nasıl bir kadroya sahaya çıkacaklarını düşünmediklerini, kendilerinin en hazır kadro ile sahada olacaklarını ifade etti.

BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasının bilet gelirleri de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen depremzede vatandaşlar için kullanılacak. Bilet satışlarını gerçekleştirilen şirketin resmi internet sitesindeki bilgilere göre karşılaşmanın biletleri tükenirken, sarı-lacivertli ekibin U19 takımıyla sahaya çıkma kararı almasının ardından tribünlerde ne kadar seyirci olacağı ise merak konusu..

İSMAİL KARTAL YOK

Fenerbahçe'de takımın başında İsmail Kartal yer almayacak. Akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmadığı için, Süper Kupa'ya U19 Takımı'nın başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Bu isim ise Murat Zeki Göle olacak.

OKAN BURUKLU G.SARAY, F.BAHÇE'DEN GOL YEMEDİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

GALATASARAY'IN SAVUNMASI, FENERBAHÇE'NİN HÜCUMU

Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek iki takım, bu sezon başarılı istatistikleriyle de dikkati çekiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Galatasaray, bu sezon çıktığı 31 lig maçında yediği 20 golle en iyi savunma yapan takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta ağları 83 kez havalandıran Fenerbahçe ise ligin en golcü ekibi olarak öne çıkıyor.

TARİHTEKİ 399. RANDEVU

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette yarın 399. karşılaşma oynanacak.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.

Kupada taraflar daha önce üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:

Sezon

 Maç

 Skor
1972-1973

 Fenerbahçe-Galatasaray

 2-1
1984-1985

 Fenerbahçe-Galatasaray

 1-1 (4-2 pen.)
1995-1996

 Galatasaray-Fenerbahçe

 3-0
2011-2012

 Galatasaray-Fenerbahçe

 3-2
2012-2013

 Galatasaray-Fenerbahçe

 1-0
2013-2014

 Fenerbahçe-Galatasaray

 0-0 (3-2 Pen.)
SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.

Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih

 Stat

 Organizasyon

 Sonuç (GS-FB)
14.04.2019

 Ülker

 Süper Lig

 1-1
28.09.2019

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0-0
23.02.2020

 Ülker

 Süper Lig

 3-1
27.09.2020

 Türk Telekom

 Süper Lig

 0-0
06.02.2021

 Ülker

 Süper Lig

 1-0
21.11.2021

 Nef

 Süper Lig

 1-2
10.04.2022

 Ülker

 Süper Lig

 0-2
08.01.2023

 Ülker

 Süper Lig

 3-0
04.06.2023

 Nef

 Süper Lig

 3-0
24.12.2023

 Ülker

 Süper Lig

 0-0
 

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