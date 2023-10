Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe , sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sebastian Szymanski, 15. dakikada Osayi Samuel, 39. dakikada Edin Dzeko ve 63. dakikada İrfan Can Kahveci attı. Hatayspor'un golleri 55. dakikada Faozi Ghoulam ve 90+4'te Rayane Aabid'den geldi.Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte ligde 9'da 9 yaptı. Sarı-lacivertliler toplamda ise bu sezon oynadığı 17 maçı da kazandı.Fenerbahçe, ligde 27 puana yükseldi. Bu sezon ligde ilk kez kaybeden Hatayspor ise 14 puanda kaldı.Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler hafta arasında ise perşembe günü Konferans Ligi'nde sahasında Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi kadroya almadı.62 yaşındaki çalıştırıcı, Kasımpaşa mücadelesinde kadroda değerlendirmediği Bright Osayi-Samuel'i ise Oosterwolde'nin yerine ilk 11'de oynattı.Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşısında Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alekander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko ilk 11'de görev yaptı.Sarı-lacivertilerde İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Umut Nayir ve Michy Batshuayi ise yedek soyundu.Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, 6 maçın ardından kadroya dahil edildi.Sarı-lacivertlilerin ligde Antalyaspor ile oynadığı müsabakanın ilk dakikalarında yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan uzak kalan 26 yaşındaki oyuncu, Hatayspor maçıyla sahalara döndü.Cengiz, söz konusu süreçte ligde 4, Avrupa'da ise 2 olmak üzere 6 maçta forma giyemedi.Milli oyuncu, son olarak 17 Eylül tarihinde Kadıköy'de Antalyaspor ile oynanan maçta kadroda yer almıştı.Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.Bu isimlerin yanı sıra topuğundaki sakatlık sebebiyle Mert Hakan, teknik heyet kararıyla da Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı.Fenerbahçeli taraftarlar, efsane futbolcuları arasında yer alan Volkan Demirel'e sevgi gösterisinde bulundu.Sarı-lacivertliler, uzun yıllar takımlarının kalesini koruyan, kaptanlık yapan ve daha sonra teknik heyette yer alan Volkan Demirel'i alkışlarla karşıladı.Volkan Demirel'i tribünlere davet eden taraftarlar, eski oyuncularına çiçek verdi. Ardından Volkan Demirel, kendisine hediye edilen Fenerbahçe atkısını boynuna taktı. Son olarak taraftarlarla fotoğraf çektiren Demirel, tribünleri selamlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.Öte yandan Fenerbahçe'nin takım kaptanı Edin Dzeko, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e maç başlama vuruşunun hemen öncesinde çiçek verdi.Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine "hoş geldin" jesti yaptı.6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle geçtiğimiz sezonun kalanında lig serüvenine devam edemeyen, bu sezon da antrenmanlarını İstanbul'da yapıp iç saha maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor, Fenerbahçe deplasmanında "Evinize hoş geldiniz Hatayspor" pankartıyla karşılandı.Sarı-lacivertli yetkililer, Atakaş Hataysporlu futbolcuların stadyuma gireceği otopark noktasına "Hatay'ın yanındayız" afişi ve "Evinize hoş geldiniz Hatayspor" pankartı astı.Öte yandan Hatayspor ısınmak için sahaya çıktığı anda, saha içi reklam panolarında "Evine Hoş Geldin Volkan Demirel", "Hatay Bizim de Şahsi Meselemizdir" ve "Fenerbahçe Hatay Halkının Yanında" ifadeleri yer aldı.Fenerbahçeli taraftarlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.Kale arkası tribününde Filistin bayrağı açan sarı-lacivertliler, "Gazze'deki zulme dur de" yazılı pankart astı. Taraftarlar "Kahrolsun İsrail" tezahüratları da yaptı.Öte yandan her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz!" pankartıyla çıktı.Ayrıca maç öncesinde Gazze'de hayatını kaybeden siviller için yapılan saygı duruşu sırasında taraftarlar "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahürat yaptı.Fenerbahçe, baskılı başladığı Hatayspor karşılaşmasında 7. dakikada golü buldu. Bu dakikada sol kanatta topu alan Dusan Tadic'in ortasında ceza sahasına iyi hareketlenen Sebastian Szymanski, kaleci Erce Kardeşler'den önce topa ayağını soktu ve takımını 1-0 öne geçirdi.Fenerbahçe, 7. dakikada golün ardından 15'te farkı ikiye çıkardı. Szymanski'nin sol kanattan ortasında Hatayspor savunması topu uzaklaştıramadı ve top ceza sahasındaki Osayi Samuel'in önünde kaldı. Nijeryalı futbolcunun vuruşu, kaleci Erce'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti.Fenerbahçe 25. dakikada önce penaltı kazandı, ardından VAR uyarısıyla penaltı iptal edildi.Dusan Tadic'in pasında Edin Dzeko savunma arkasına sarkarken yerde kaldı. Burak Bekaroğlu ile girdiği ikili mücadele nedeniyle hakem Volkan Bayarslan, yardımcı hakemi Kemal Yılmaz'ın uyarısıyla penaltı kararı verdi.Ardından VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'un ofsayt uyarısıyla penaltıyı iptal etti.Hatayspor'da kaleci Erce Kardeşler, çıkarken pas hatası yaptı. Bu topu alan Fred, bekletmeden Edin Dzeko'yu gördü. Bosnalı yıldız, 39. dakikada farkı 3'e çıkartan golü attı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.Öte yandan Hatayspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı şut çekemeden tamamladı.İlk yarıda şut çekemeyen Hatayspor, ikinci yarının ilk dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada Dadashov ceza sahasında topu kontrol etti. Onun vuruşunda kaleci Dominik Livakovic gole izin vermedi.Hatayspor, 55. dakikada durumu 3-1'e getirdi. Kazanılan serbest vuruşta Faouzi Ghoulam, uzak mesafeden kaleci Livakovic'i avladı.Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, Hatayspor'un golünün ardından sakatlık yaşadı. Hırvat kaleci yaklaşık 3-4 dakika tedavi olduktan sonra oyuna devam etti.Hataysporlu Ghoulam'ın frikik golüne İrfan Can Kahveci karşılık verdi. Milli futbolcu, 63. dakikada rakip kaleyi cepheden gören serbest vuruşta kaleci Erce'yi mağlup etmeyi başardı ve durum 4-1 oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 75. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-lacivertli takımda Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko kenara geldi. Miha Zajc ve Umut Nayir oyuna dahil oldu.Hatayspor, 79. dakikada ikinci gole yaklaşdı. Fisayo Dele-Bashiru'nun ceza sahasında yakın mesafeden vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı.Fenerbahçe'de milli maçlardaki performansıyla dikkat çeken Samet Akaydin, 83. dakikada Rodrigo Becao'nun oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde bu dakikada İrfan Can da yerini Ryan Kent'e bıraktı.Fenerbahçe'de 6 maç sonra kadroda yer alan Cengiz Ünder, 87. dakikada Dusan Tadic yerine oyuna dahil oldu.Hatayspor'da sonradan oyuna giren Rayane Aabid, 90+4'te attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.7. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ters kanada gönderdiği pasta topla buluşan Tadic, soldan kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Szymanski, kaleciden önce kayarak topa dokundu ve fileleri havalandırdı: 1-0.15. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Osayi-Samuel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, kaleci Erce'nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0.21. dakikada Szymanski'nin pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Savunmanın arkasında yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Erce'den dönen topu Fred tamamlamak istedi ancak defans tehlikeyi uzaklaştırdı.25. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic'in ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Dzeko, Burak Bekaroğlu tarafından düşürülünce hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.39. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Erce Kardeşler'in orta sahaya gönderdiği pasta araya giren Fred bekletmeden müsait pozisyondaki Dzeko'yu gördü. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-0.42. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, Szymanski'yle verkaç yaparak sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Erce'den dönen topu savunma kornere gönderdi.Fenerbahçe ilk 45 dakikayı 3-0 önde tamamladı.