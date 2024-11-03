Fenerbahçe'nin Trabzon golcüsü Fred

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçın ilk yarısında takımını öne geçiren Fred, Trabzon'daki maçlarda attığı goller ile dikkat çekiyor.
Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maçta 2 gol atan Fred, bu sezonki maçta Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü atarak Trabzon'daki gol istikrarını sürdürdü.
Öte yandan Fred, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de attığı 7 golün 6'sını Karadeniz takımlarına karşı oynanan deplasman maçlarında attı.
Bu sezon Rizespor'a 3 gol atan Fred, Trabzonspor'a da toplamda 3. golünü atmış oldu.
Ayrıca Fred, geçen sezon 3 golle tamamladığı Süper Lig'de bu sezon 11. hafta itibarıyla 4 gole ulaşmış oldu.
Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maçta 2 gol atan Fred, bu sezonki maçta Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü atarak Trabzon'daki gol istikrarını sürdürdü.
Öte yandan Fred, Fenerbahçe kariyerinde Süper Lig'de attığı 7 golün 6'sını Karadeniz takımlarına karşı oynanan deplasman maçlarında attı.
Bu sezon Rizespor'a 3 gol atan Fred, Trabzonspor'a da toplamda 3. golünü atmış oldu.
Ayrıca Fred, geçen sezon 3 golle tamamladığı Süper Lig'de bu sezon 11. hafta itibarıyla 4 gole ulaşmış oldu.