Haber Tarihi: 06 Şubat 2023 16:54 - Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 16:54

Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi?

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Konyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zorlu mücadele öncesi kritik bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi sorusunun yanıtı gündem oldu. İşte, ayrıntılar...

Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi?
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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor müsabakası öncesinde Konyaspor İstanbul'a gelmekte oldukça zorlandı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle futbolseverler müsabakanın oynanıp oynanmayacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Konyaspor maçı oynanacak mı?

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hava muhalefeti nedeniyle 4 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti. Konya'daki yoğun kar yağışı ve Konya Havalimanı'nda pistlerin kalkışa elverişli olmaması nedeniyle yeşil-beyazlı kafile, saat 20.00'den itibaren uçakta bekledi. Pistlerin temizlenmesi sonrası Konyaspor kafilesini taşıyan uçak 4 saat rötarlı şekilde kalktı. Konyaspor'un İstanbul'a varması üzerine müsabakanın 6 Şubat Pazartesi günü oynanması bekleniyordu. Ancak deprem sebebi ile ülkemizdeki tüm spor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.
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