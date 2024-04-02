Haber Tarihi: 02 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 11:55

Fenerbahçe kongresi saat kaçta? 2 Nisan Fenerbahçe genel kurul ne zaman?

2 Nisan Fenerbahçe kongresi: Sarı-lacivertli kulüp, bugün düzenleyeceği olağanüstü kongrede ligden çekilmeyi gündemine almıştı. Peki, Fenerbahçe kongresi saat kaçta? 2 Nisan Fenerbahçe genel kurul ne zaman?

Fenerbahçe kongresi saat kaçta? 2 Nisan Fenerbahçe genel kurul ne zaman?
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta kongre üyelerine olağanüstü toplantı çağrısında bulunmuştu. Çağrı sonrasında kongrenin tarihi, yeri ve saati spor gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılmaya başladı. Peki, Fenerbahçe kongresi ne zaman saat kaçta nerede? İşte Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi tarih ve saati...

Fenerbahçe kongresi tarih, saat ve yeri spor gündemini takip edenler tarafından yakından araştırılıyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un çağrısı sonrasında merak edilen detaylar netleşti. Spor gündemini takip edenlerin araştırdığı detayları haberimizde derledik. Peki, Fenerbahçe kongresi ne zaman saat kaçta nerede? İşte Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi tarih ve saati...

FENERBAHÇE KONGRESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKMADI

Bu dönemde, Fenerbahçe'nin 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor ile oynayacağı 31. hafta maçının biletleri, olası ligden çekilme senaryosu göz önünde bulundurularak satışa çıkarılmadı.

Aynı zamanda, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçının biletleri de henüz satışa sunulmadı. Kulüp Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı için taraftarlara, genel kurul toplantısının sonuçlarını beklemeleri gerektiğini ve bu süreçte bilet alımından kaçınmalarını önerdi.

LİGDEN ÇEKİLME KONUSU

Fenerbahçe'nin, gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurulu'nda, yönetim kuruluna, takımın ligden çekilmesi dahil, alınacak önlemler konusunda tam yetki verilip verilmeme konusu ele alınacak. Bu toplantı, kulübün geleceği açısından büyük önem taşımakta.

İDDAA BÜLTENDEN ÇIKARDI

Öte yandan, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı, İddaa'nın bahis bülteninden de çıkarıldı.
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