Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.



AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.



Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.



İki takım arasında geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.



- Kazanırsa gruptan çıkacak



Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek.



Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.



Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.



UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.



- 4 isim listede yok



Fenerbahçe'nin UEFA listesinde 4 isim yer almıyor.



Sarı-lacivertlilerde Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı.



Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.





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