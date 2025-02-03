Fenerbahçe'den 3. Lig'e gitti: Muhammet Zeki Dursun

TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Fenerbahçe U19 takımından Muhammet Zeki Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun'un transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varmıştır.
Bu anlaşmanın Muhammet Zeki Dursun ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.
1 GOL 3 ASİST
18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe U19 ile çıktığı 13 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.
Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun'un transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varmıştır.
Bu anlaşmanın Muhammet Zeki Dursun ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.
1 GOL 3 ASİST
18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe U19 ile çıktığı 13 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.