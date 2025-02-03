Fenerbahçe'den 3. Lig'e gitti: Muhammet Zeki Dursun

TFF 3. Lig takımlarından Bursaspor, Fenerbahçe U19 takımından Muhammet Zeki Dursun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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Fenerbahçe'den 3. Lig'e gitti: Muhammet Zeki Dursun
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03 Şubat 2025 14:38
TFF 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Fenerbahçe U19 takımından Muhammet Zeki Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeşil-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen Muhammet Zeki Dursun'un transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

Bu anlaşmanın Muhammet Zeki Dursun ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

1 GOL 3 ASİST

18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe U19 ile çıktığı 13 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.

 

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