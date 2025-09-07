Fenerbahçe'ye yeni transferi Edson Alvarez'den kötü haber geldi.
32. DAKİKADA ÇIKTI
Alvarez, milli arada ülkesi Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık maçında sakatlık sebebiyle 32. dakikada oyundan çıktı.
Fenerbahçe'nin yakın zamanda 27 yaşındaki orta sahanın sağlık durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.
🚑Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle 32. dakikada oyundan çıktı. pic.twitter.com/c4ybfT1OQg
