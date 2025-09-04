04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe'de Mert Hakan'a sezonun şoku!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimi yaptı. Yeni transferlerin tek tek eklendiği listede bu sezon birinci kaptanlık verilen Mert Hakan Yandaş dışarda kaldı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan'a sezonun şoku!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için yeni transferleri kadrosuna dahil etti. Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene kadroda yer alırken, bazı oyuncular ise dışarıda kaldı.

MERT HAKAN ALINMADI

O isimlerden en dikkat çekeni Mert Hakan Yandaş oldu. Bu sezon 1. kaptanlık görevine getirilen Mert Hakan Yandaş listeye giremedi ve büyük şok yaşadı. Listede ayrıca Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder de yer almadı.

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan oyuncular şöyle:


İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene.

İLK MAÇ HIRVATİSTAN'DA

Avrupa Ligi'ndeki ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Fenerbahçe, lig aşamasının son mücadelesinde ise 29 Ocak 2026 Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde maç takvimi şöyle:

24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice
23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart
6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe
27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe
22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe  

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
