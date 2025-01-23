Fenerbahçe'de Marco Asensio iddiası

Fenerbahçe, transferdeki hızlı temposunu sürdürüyor. Milan Skriniar'ı kadrosuna katarak büyük bir adım atan Sarı-Lacivertliler, şimdi de PSG'nin yıldız oyuncusu Marco Asensio için harekete geçti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Marco Asensio iddiası
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23 Ocak 2025 09:47
Milan Skriniar ve Diego Carlos'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin durmaya niyeti yok.

Transferde şaha kalkan Fenerbahçe ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Skriniar'ı transfer ederek gövde gösterisi yapan Sarı-Lacivertliler, PSG'nin bir başka yıldızı Marco Asensio için de harekete geçti.

İLK TEMAS KURULDU

Fenerbahçe, İspanyol sağ kanat oyuncusunun menajeri ile ilk teması kurdu.

Görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetiminin bu transferi de kısa süre içinde bitirmek istediği belirtildi.

Bu sezon PSG'de 15 maça çıkan Marco Asensio, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

 
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