Fenerbahçe'de Becao için yeni karar!

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Rodrigo Becao'nun geleceği ile ilgili karar çıktı.
Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'i 3-1 yendiği mücadelede Becao'yu sakatlığa kurban vermiş ve çapraz bağlarında yırtık oluşan Brezilyalı stoper sezonu kapatmıştı.
SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK
Fenerbahçe bu gelişme üzerine Becao ile ilgili yeni bir karar aldı. Sarı-Lacivertliler, yabancı kontenjanında yer açmak için 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini donduracak.
BU SEZON BECAO
Becao bu sezon Fenerbahçe'de 15 maça çıktı. Brezilyalı stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'i 3-1 yendiği mücadelede Becao'yu sakatlığa kurban vermiş ve çapraz bağlarında yırtık oluşan Brezilyalı stoper sezonu kapatmıştı.
SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK
Fenerbahçe bu gelişme üzerine Becao ile ilgili yeni bir karar aldı. Sarı-Lacivertliler, yabancı kontenjanında yer açmak için 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini donduracak.
BU SEZON BECAO
Becao bu sezon Fenerbahçe'de 15 maça çıktı. Brezilyalı stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.