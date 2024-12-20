Fenerbahçe'de Becao için yeni karar!

Fenerbahçe'de Başakşehir maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Rodrigo Becao'nun geleceği ile ilgili karar verildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Becao için yeni karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2024 10:37
Fenerbahçe'de sezonu kapatan Rodrigo Becao'nun geleceği ile ilgili karar çıktı.

Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'i 3-1 yendiği mücadelede Becao'yu sakatlığa kurban vermiş ve çapraz bağlarında yırtık oluşan Brezilyalı stoper sezonu kapatmıştı.

SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

Fenerbahçe bu gelişme üzerine Becao ile ilgili yeni bir karar aldı. Sarı-Lacivertliler, yabancı kontenjanında yer açmak için 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini donduracak.

BU SEZON BECAO

Becao bu sezon Fenerbahçe'de 15 maça çıktı. Brezilyalı stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery