Fenerbahçe son olarak Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka'yı deplasmanda mağlup ederek moral depoladı. EuroLeague'de oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Panathinaikos karşısında parkeden galibiyetle ayrılma hesapları yapıyor. Fenerbahçe Beko, puan sıralamasında 9. basamakta bulunurken Maccabi Playtika ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 15. basamakta bulunuyor. Basketbol tutkunları ise karşılaşmanın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanalı araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Beko - Maccabi Playtika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin son bilgiler…



FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ PLAYTİKA MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 6. haftasında İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç, güvenlik önlemleri nedeniyle Litvanya'nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertliler, son olarak Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a karşı Avrupa'da mağlup olmuştu. Maccabi Playtika'yı yenerek puan sıralamasında daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.



Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son oynadığı maçta Darüşşafaka'yı deplasmanda yenerek moral buldu. EuroLeague'de oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Panathinaikos karşısında kaybettikten sonra Maccabi Playtika'yla karşılaşmayı kazanmayı umuyor. Şu anda puan sıralamasında 9. sırada bulunan Fenerbahçe, Maccabi Playtika'nın ise 15. sırada yer aldığını görüyoruz; konuk ekip, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftaya başladı.



Fenerbahçe Beko ve Maccabi Playtika arasındaki mücadele 29 Ekim Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Maç, S Sport kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İki takım arasında bu, 30. karşılaşma olacak. Önceki 29 maçta Maccabi Playtika, 17 galibiyetle önde bulunuyor.