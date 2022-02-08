Felipe Melo ile Diego Ribas arasında kavga

Brezilya'da Flamengo ile Fluminense arasında oynanan maçta Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Ribas ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo kavga etti.

Abone Ol
Felipe Melo ile Diego Ribas arasında kavga
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2022 11:30
Carioca Şampiyonası'nda Diego Ribas'ın takımı Flamengo ve Felipe Melo'nun takımı Fluminense karşılaştı.

Mücadeleyi konuk Fluminense, 89. dakikada Jhon Arias'ın golüyle kazanırken iki oyuncu arasında çıkan kavga damga vurdu.

Flamengo'nun penaltı beklediği pozisyonda hakeme itirazda bulunan Felipe Melo ile Diego Ribas arasında kavga çıktı.

İkili bir süre birbirine bağırırken Melo'nun Ribas'a omuz atması sonrası ortam iyice gerildi.

İki takım oyuncuları hakemin etrafını sararken kavga daha fazla büyümeden son buldu.

Olayların yatışmasını bekleyen hakem, Melo ve Ribas'ı sarı kartla cezalandırdı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.