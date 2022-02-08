Carioca Şampiyonası'nda Diego Ribas'ın takımı Flamengo ve Felipe Melo'nun takımı Fluminense karşılaştı.



Mücadeleyi konuk Fluminense, 89. dakikada Jhon Arias'ın golüyle kazanırken iki oyuncu arasında çıkan kavga damga vurdu.



Flamengo'nun penaltı beklediği pozisyonda hakeme itirazda bulunan Felipe Melo ile Diego Ribas arasında kavga çıktı.



İkili bir süre birbirine bağırırken Melo'nun Ribas'a omuz atması sonrası ortam iyice gerildi.



İki takım oyuncuları hakemin etrafını sararken kavga daha fazla büyümeden son buldu.



Olayların yatışmasını bekleyen hakem, Melo ve Ribas'ı sarı kartla cezalandırdı.





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